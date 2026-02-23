Ключевые моменты:

Ночная атака русских дронов-камикадзе в Одесскую область — вторая в сутки.

Цели: промышленные, энергетические объекты и гражданская инфраструктура.

2 погибших, 3 раненых.

Повреждены производственные и складские сооружения, административные здания, магазин автозапчастей, автомобили.

Один дрон врезался в квартиру многоэтажки без взрыва.

Дрон в квартире и разрушенные предприятия

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что ночью россияне второй раз за сутки нанесли удар по Одесской области с помощью беспилотников-камикадзе. Враг целил по промышленным, энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре. Пока известно о двух погибших (20-летняя девушка и мужчина 45 лет), трое получили ранения.

В общем удар нанес ущерб производственным и складским сооружениям, административным зданиям, магазину автозапчастей и автомобилям. К слову, один из дронов врезался в квартиру многоэтажки, не взорвавшись.

Спасатели быстро потушили все вспыхнувшие пожары. На местах событий продолжают работать экстренные службы и убирающие последствия коммунальщики.