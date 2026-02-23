Ключевые моменты:

В ночь на 23 февраля РФ вторично через сутки ударила дронами по энергетическому объекту «ДТЭК Одесские электросети».

В Одессе уже 4-й обстрел подстанции с начала войны.

Повреждения инфраструктуры серьезные, восстановление оборудования потребует времени.

За последние 3 суток 3 подстанции потерпели значительные впечатления от вражеских обстрелов.

Когда будет свет

Одесская область каждую ночь сталкивается с энергетическим террором. Ночь 23 февраля 2026 не исключение. Враг ночью во второй раз за сутки обстрелял энергетический объект «ДТЭК Одесские электросети». К слову, эта подстанция подверглась уже четвертому обстрелу с начала полномасштабной войны.

По информации «ДТЭК Одесские электросети», повреждения инфраструктуры существенны, так что для восстановления оборудования потребуется определенное время. В настоящее время бригады энергетиков приступили к аварийно-восстановительным работам: проводят осмотр повреждений, разбирают завалы и готовятся к ремонту.

Стоит отметить, что за последние трое суток в результате вражеских атак три подстанции получили серьезные повреждения. Энергетики продолжают работать, чтобы вернуть свет в дома.

Напомним, Россия может переориентировать удары по энергетике на водоснабжение крупных городов весной. Иван Якубец заявил, что атаки на водоснабжение будут давить на гражданское население мегаполисов, включая Одессу.