Ключевые моменты:

Потери врага.

Успехи ВСУ

Потери Украины

Гражданские жертвы и разрушения

Позиция по миру

Четыре года полномасштабной войны в Украине

24 февраля 2022 года, ровно четыре года назад, около 3:40 первая колонна российских танков пересекла границу Луганской области, а во многих украинских городах люди проснулись от звуков первых ракетных ударов врага.

За четыре года полномасштабной агрессии Украина нанесла России огромные потери в личном составе, технике и вооружении.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 24 февраля 2026 года, общие боевые потери российских войск составили примерно 1 261 420 человек. Силы обороны уничтожили 11 698 танков, 24 086 боевых бронированных машин, 37 560 артиллерийских систем, 1 654 РСЗО, 1 305 средств ПВО, 435 самолетов, 348 вертолетов, 145 571 Б4 4 кораблей/катеров, 2 подлодки, 79 826 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4 074 специальных машин.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с конца января 2026 года на Александровском направлении украинские силы вернули контроль над 400 км территории и восемью населенными пунктами. 20 февраля президент Владимир Зеленский заявил об увольнении 300 км² на юге страны. В 2025 году потери россиян погибшими и ранеными (около 418 тыс.) превысили количество мобилизованных (406 тыс.), а ВСУ сорвали масштабные планы врага по захвату Донбасса, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областей, создав буферные зоны в Харьковской и Сумской. Сырский опроверг российские заявления о «победах» в Купянске и Покровске.

Что касается потерь Украины, то президент Зеленский подтвердил 55 тыс. погибших украинских военных с начала вторжения плюс значительное число пропавших без вести. По состоянию на 14 февраля 2026 г. в российском плену находятся около 7 тыс. наших защитников. С 24 февраля 2024 г. состоялся 71 обмен пленными, последний масштабный — 5 февраля (150 военных и 7 гражданских). В общей сложности возвращено 6 422 пленных, репатриировано 16 747 тел погибших.

Ужасные цифры

По отчету Мониторинговой миссии ООН, с начала вторжения в Украине погибли более 15 тыс. гражданских, ранены более 41 тыс., жертвы зафиксированы в 26 из 27 регионов. В 2025 году эти показатели выросли на 31% по сравнению с 2024-м (2088 погибших, 9138 раненых) и на 70% — с 2023-м. Россия продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры и казни пленных. Первая леди Елена Зеленская отметила: погибли 684 ребенка, ранены более 2 тыс., более 19 тыс. депортировано Россией, возвращено около 2 тыс. человек.

В целом из-за агрессии разрушены или повреждены 1 685 памятников культурного наследия и 2 483 объекта культурной инфраструктуры (по состоянию на 9 февраля 2026-го). Россия уничтожила 4358 школ и 2530 медучреждений. По даным Всемирного банка, прямые убытки — 195 млрд долл., а восстановление Украины будет стоить 588 млрд долл. В энергетике повреждения выросли на 21%, в транспорте — на 24%, 14% жилья разрушены (более 3 млн домохозяйств).

Вопросы мира

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение передать Донбасс России недальновидным. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью Financial Times.

Комментируя идеи в США о завершении войны из-за территориальных уступок, Зеленский подчеркнул: сдача Донбасса не обеспечит продолжительный мир, а лишь подпитает агрессию Москвы.

В целом Владимир Зеленский сомневается, что аппетиты России ограничиваются востоком Украины. По его словам, отказ от Донбасса не завершит конфликт, потому что «Россия есть Россия» и ему нельзя доверять.

«Честно говоря, я не верю, что это все, чего хочет Россия. Наш уход из Донбасса — и война кончится. Россия есть Россия, и знаете, ей нельзя доверять», — заявил президент.

Украина стоит на страже своей территориальной целостности. Уступки, по мнению Зеленского, — это не выход, а ошибка, которая даст врагу передышку нового удара.

Владимир Зеленский отмечает, что настоящий мир возможен только по международному праву и на границах 1991 года. Также украинский президент недавно объяснил, что победа Украины – это не только возвращение земель, но и сохранение жизней и независимости.

