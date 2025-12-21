Ключевые моменты:

После атак дронов на мост через Днестр Молдова ограничила работу КПП возле Маяков и Старокозачьего.

Пересечение границы разрешено в основном на выезд из Украины, въезд строго ограничен.

КПП «Могилев-Подольский – Отач» перегружен, пассажирские и грузовые маршруты рекомендуется переориентировать.

МИД Украины советует использовать альтернативные КПП.

В частности, Пограничная полиция Молдовы сообщила о временных ограничениях по соображениям безопасности пересечения границы на двух пунктах пропуска:

Маяки – Удобное – Паланка (пересечение границы разрешено только на выезд из Украины в направлении Молдовы для всех типов автомобилей);

Старокозачье – Тудора (пересечение границы разрешено на выезд из Украины в направлении Молдовы для всех типов автомобилей, а на въезд из Молдовы в Украину – для автомобилей всех типов, следующих исключительно в направлении города Белгород-Днестровский Одесской области).

Также молдавская сторона проинформировала о перегрузке КПП «Могилев-Подольский – Отач» и рекомендовала переориентировать пассажирские перевозки и движение грузового транспорта на альтернативные контрольно-пропускные пункты на границе с Республикой Молдова, в частности:

«Мамалыга – Кривая» (на границе с Черновицкой областью);

«Сокиряне – Окница» (на границе с Черновицкой областью);

«Бронница – Унгры» (на границе с Винницкой областью).

Возле пункта пропуска «Маяки – Удобное – Паланка» установлен временный мобильный лагерь, где можно получить питание и горячие напитки.

МИД Украины рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок через пункты пропуска на украинско-молдавской границе в Одесской области и использовать альтернативные маршруты на границе с Черновицкой и Винницкой областями.

Как сообщалось ранее, «Укрзалізниця» назначила дополнительные вагоны в Кишинев из Одессы и Киева.