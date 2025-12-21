И как-то мы за всеми этими блэкаутами и «шахедными» ночами совсем забыли про один немаловажный повод порадоваться, по крайней мере, за нашу доблестную Службу безопасности и очередную их блестящую спецоперацию… А «Одесская жизнь» вам об этом напомнит очередной порцией шуток и мемов. Готовы?
«Она утонула»… Но есть нюанс:
Ничего не случилось?..
…или все же самое время запасаться попкорном?
Читайте также: В «Старой Одессе» появилась необычная елка: ее украсили старинные рождественские открытки (фоторепортаж)
Есть претензии к «Укрпочте»:
Битую не предлагать:
А вы знали?
Потенциальный номинант премии мира. И это очевидно не Трамп:
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как одесситы превратили тьму в праздник.
Спросить AI: