Мемы про подлодку

И как-то мы за всеми этими блэкаутами и «шахедными» ночами совсем забыли про один немаловажный повод порадоваться, по крайней мере, за нашу доблестную Службу безопасности и очередную их блестящую спецоперацию… А «Одесская жизнь» вам об этом напомнит очередной порцией шуток и мемов. Готовы?

«Она утонула»… Но есть нюанс:

Она утонула

Ничего не случилось?..

Мем про Варшавянку

…или все же самое время запасаться попкорном?

Подлодка и попкорн

Есть претензии к «Укрпочте»:

Есть претензия к Укрпоште

Битую не предлагать:

Под подлодку, мем

А вы знали?

Мем про Варшавянку

Потенциальный номинант премии мира. И это очевидно не Трамп:

Премия мира

