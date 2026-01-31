Ключевые моменты:
- Пропуск транспорта и товаров на границе с Молдовой временно остановлен;
- Причина — сбой в работе таможенных баз данных Молдовы;
- На границе Украины фиксируются очереди на нескольких пунктах пропуска.
Ситуация на украинско-молдавской границе
Как сообщили в Государственной таможенной службе Украины, на украинско-молдавской границе временно не осуществляется пропуск транспорта. Ограничения связаны с прекращением работы центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова.
“Сообщаем, что на украинско-молдавской границе временно не осуществляется пропуск транспортных средств и товаров в связи с выходом из строя центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова”, — говорится в сообщении.
В ведомстве просят граждан и международных перевозчиков учитывать эту информацию при планировании поездок и пересечения границы.
О возобновлении пропускных операций будет сообщено дополнительно.
Очереди на границе Украины 31 января
Из-за ограничений и повышенной нагрузки очереди фиксируются и на других направлениях. По данным Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, по состоянию на субботу, 31 января, скопление автомобилей наблюдается на нескольких пунктах пропуска.
Очереди также зафиксированы на границе с Польшей, Словакией и Венгрией. Водителей предупреждают о возможных задержках и советуют заранее проверять актуальную информацию о работе пунктов пропуска.
