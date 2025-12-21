Ключевые моменты:

Все школы Одессы с 22 по 26 декабря будут учиться онлайн из-за воздушных тревог и перебоев с водой и электричеством.

После дистанционной недели с 27 декабря начнутся зимние каникулы, которые продлятся до 11 января 2026 года.

Решение о переходе на дистанционку поддержали большинство родителей после опроса, проведённого в учебных заведениях.

Как сообщили «Думской» родители одного из городских лицеев, а позже подтвердили в мэрии, обучение в школах будет проходить онлайн с 22 по 26 декабря. После этого, с 27 декабря, школьники уйдут на зимние каникулы, которые продлятся до 11 января 2026 года.

Перед принятием решения в школах провели опрос родителей о целесообразности продолжения очного обучения. Учитывая ситуацию с безопасностью, большинство родителей поддержало переход на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что из-за частых и длительных тревог в городе все учебные заведения Одессы перейдут на обучение в смешанном формате, то есть как очно, так и дистанционно.

Читайте также: Рождественская ярмарка продолжается в одесской Кирхе: угощения, фотозоны и кино с мультфильмами (фоторепортаж).