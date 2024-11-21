Введение по храм Пресвятой Богородицы: что это за праздник, традиции, приметы и запреты на 21 ноября

В этот день, 21 ноября 2024 года, православные верующие отмечают один из самых больших христианских праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Не менее великий праздник сегодня и по старому церковному стилю. Больше подробностей рассказывает «Одесская жизнь».
Отметим, что в 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль – новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) – сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей
Введение во храм Пресвятой Богородицы: история и смысл праздника
Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечается сегодня, 21 ноября (4 декабря по старому стилю). Это один из двунадесятых, то есть, самых больших православных праздников. В народе его также называют Третья Пречистая.
Этот праздник связан с событиями, описанными в апокрифических Евангелиях, то есть в тех, которые церковь не признала. В них рассказано, как родители – Иоаким и Анна – привели маленькую Богородицу в Иерусалимский храм на воспитание. Девочка поздно родилась у родителей – они уже были пожилыми людьми и пообещали ее посвятить Богу.
По преданию Богородице было всего три года, когда ее ввели в храм. В апокрифических текстах сказано, что маленькая Мария смогла сама подняться по большой лестнице, ее встретил священник и вопреки традиции после того, как получил откровение от Бога, повел ее в святая святых – самую главную часть храма, куда сам заходил лишь несколько раз в год. То есть это символическое событие.
В храме Мария жила до 15 лет, а затем ей советовали найти себе жениха, но она дала обет посвятить жизнь Господу. Тогда было решено, что ее станет опекать престарелый родственник Иосиф – они обручились, как того требовали закон и уехали из Иерусалима в Назарет.
Эту дату начали отмечать еще в первые века христианства, но широко известной она стала в IX веке. Народное название праздника – Третья Пречистая: Первая Пречистая – это Успение Богородицы, Вторая Пречистая – Рождество Богородицы.
Считается, что Введение во храм Пресвятой Богородицы – это праздник воцерковления детей, день, когда православные христиане вспоминают о Богородице, которая была еще маленькой девочкой и задумываются над духовным путем собственных детей.
По старому (юлианскому) церковному календарю сегодня Собор Архистратига Михаила.
Приметы на 21 ноября: какой будет весна?
По приметам этого дня можно судить, какими будут погода и весна:
- туман с утра – скоро наступит оттепель;
- снег пошел утром – Пасха будет тоже со снегом;
- снег с дождем в этот день – весна будет ненастной.
В народе Третья Пречистая означает начало зимы – считается, что с этого дня наступают настоящие холода: «Введенье пришло – зиму привело». По этому поводу в старину устраивали гулянья, ярмарки и посиделки.
А еще в этот день (точно так же, как и на Рождество и Пасху) есть особая примета: нужно заметить, кто первым из чужих в дом зайдет – таким и весь год будет. Если женщина – будут финансовые проблемы, мужчина – все будет стабильно, девушка – в доме будет любовь, парень – здоровье, ребенок – хлопоты, а старая женщина – это не к добру.
Что нельзя делать сегодня
- Гневаться, ругаться, сквернословить, отказывать в помощи;
- Заниматься тяжелым физическим трудом, а также делать уборку, заниматься стиркой, шитьем – по возможности нужно посвятить это время молитве и мыслям о духовном;
- Спешить – говорят, кто поспешит, тот весь год не будет успевать;
- Злоупотреблять спиртным;
- Давать деньги взаймы – это сулит бедность.
Что можно делать сегодня
- К Пресвятой Богородице молятся с просьбами защитить от беды, исцелить, укрепить веру и простить грехи. Девушки и женщины просят у Божией Матери удачного замужества и детей.
- В народе день считается хорошим для совершения сделок и продажи. В старину верили, что зима в это время разъезжает на санях, поэтому ныне автомобилистам советуют поменять резину.
Для тех кто соблюдает Рождественский пост, в честь большого праздника есть послабления: сегодня можно есть пищу с растительным маслом и рыбу.
Кто отмечает день ангела 21 ноября
- Именины сегодня по церковному календарю отмечают Павел, Алексей, Владимир, Николай, Ада.
- По старому стилю день ангела у Марфы, Рафаила, Михаила, Гавриила.