Введение по храм Пресвятой Богородицы: что это за праздник, традиции, приметы и запреты на 21 ноября

Отметим, что в 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль – новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) – сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей

Введение во храм Пресвятой Богородицы: история и смысл праздника

Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечается сегодня, 21 ноября (4 декабря по старому стилю). Это один из двунадесятых, то есть, самых больших православных праздников. В народе его также называют Третья Пречистая.

Этот праздник связан с событиями, описанными в апокрифических Евангелиях, то есть в тех, которые церковь не признала. В них рассказано, как родители – Иоаким и Анна – привели маленькую Богородицу в Иерусалимский храм на воспитание. Девочка поздно родилась у родителей – они уже были пожилыми людьми и пообещали ее посвятить Богу.

По преданию Богородице было всего три года, когда ее ввели в храм. В апокрифических текстах сказано, что маленькая Мария смогла сама подняться по большой лестнице, ее встретил священник и вопреки традиции после того, как получил откровение от Бога, повел ее в святая святых – самую главную часть храма, куда сам заходил лишь несколько раз в год. То есть это символическое событие.

В храме Мария жила до 15 лет, а затем ей советовали найти себе жениха, но она дала обет посвятить жизнь Господу. Тогда было решено, что ее станет опекать престарелый родственник Иосиф – они обручились, как того требовали закон и уехали из Иерусалима в Назарет.

Эту дату начали отмечать еще в первые века христианства, но широко известной она стала в IX веке. Народное название праздника – Третья Пречистая: Первая Пречистая – это Успение Богородицы, Вторая Пречистая – Рождество Богородицы.

Считается, что Введение во храм Пресвятой Богородицы – это праздник воцерковления детей, день, когда православные христиане вспоминают о Богородице, которая была еще маленькой девочкой и задумываются над духовным путем собственных детей.

По старому (юлианскому) церковному календарю сегодня Собор Архистратига Михаила.

Приметы на 21 ноября: какой будет весна?

По приметам этого дня можно судить, какими будут погода и весна:

туман с утра – скоро наступит оттепель;

снег пошел утром – Пасха будет тоже со снегом;

снег с дождем в этот день – весна будет ненастной.

В народе Третья Пречистая означает начало зимы – считается, что с этого дня наступают настоящие холода: «Введенье пришло – зиму привело». По этому поводу в старину устраивали гулянья, ярмарки и посиделки.

А еще в этот день (точно так же, как и на Рождество и Пасху) есть особая примета: нужно заметить, кто первым из чужих в дом зайдет – таким и весь год будет. Если женщина – будут финансовые проблемы, мужчина – все будет стабильно, девушка – в доме будет любовь, парень – здоровье, ребенок – хлопоты, а старая женщина – это не к добру.

Что нельзя делать сегодня

Гневаться, ругаться, сквернословить, отказывать в помощи;

Заниматься тяжелым физическим трудом, а также делать уборку, заниматься стиркой, шитьем – по возможности нужно посвятить это время молитве и мыслям о духовном;

Спешить – говорят, кто поспешит, тот весь год не будет успевать;

Злоупотреблять спиртным;

Давать деньги взаймы – это сулит бедность.

Что можно делать сегодня

К Пресвятой Богородице молятся с просьбами защитить от беды, исцелить, укрепить веру и простить грехи. Девушки и женщины просят у Божией Матери удачного замужества и детей.

В народе день считается хорошим для совершения сделок и продажи. В старину верили, что зима в это время разъезжает на санях, поэтому ныне автомобилистам советуют поменять резину.

Для тех кто соблюдает Рождественский пост, в честь большого праздника есть послабления: сегодня можно есть пищу с растительным маслом и рыбу.

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