Успение Пресвятой Богородицы: что нужно в этот день сделать женщинам

В этот день, 15 августа, по новому церковному календарю православные верующие отмечают большой праздник — Успение Пресвятой Богородицы, а также день памяти иконы Успение Божией Матери Киево-Печерской. В народе день получил название Первая Пречистая. Рассказываем о традициях и приметах 15 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.
Один из важнейших церковных праздников
15 августа в церковном календаре – Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник является одним из двенадцати важнейших праздников в православном церковном календаре. Он символизирует окончание земной жизни Девы Марии и ее воссоединение с Иисусом Христом на небесах.
По преданию, апостолы собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Богородицей и похоронить ее. В римско-католической церкви в этот же день празднуют Успение Девы Марии, событие, которое произошло сразу после Успения. Этот праздник имеет большое значение для христиан, и ему посвящены многие храмы в Украине, такие как Успенский собор Киево-Печерской лавры и Успенский собор Почаевской лавры.
По старому стилю сегодня день памяти первомученика Стефана, папы Римского.
Приметы на 15 августа: о чем они говорят
По приметам дня можно определить, какими будут осень и зима:
- день солнечный и теплый — бабье лето будет прохладным;
- радуга появилась в этот день — к теплой осени;
- много паутины — зимой будет мало снега;
- дождь пошел — весь сентябрь будет с дождями;
- туман выпал — к урожаю грибов.
В народном календаре 15 августа — праздник Первая Пречистая. Это один из любимых праздников, когда чествуют матушку-землю. Всего есть три Пречистые — 15 (28) августа, 7 (21) сентября и 1 (14) октября. В народе говорят: «Первая Пречистая рожь засевает, вторая — дождем поливает, а третья — снегом покрывает». Народный праздник 15 августа известен также как Степан-сеновал, Степанов день.
Что нельзя делать 15 августа
- Запрещается отказывать в помощи;
- Нельзя ссориться и злословить;
- Не следует пить алкогольные напитки.
- Запрещено убирать, стирать, готовить, заниматься рукоделием;
- Не следует брать в руки режущие предметы, жечь костры, веселиться, стричь волосы;
- Категорически запрещено сквернословить — считается, что за это Бог наказывает заиканием, немотой или потерей памяти.
- Также в народе говорят, что в этот день нельзя ходить босиком по росе — по поверью, это пролитые по Богородице слезы, которые делают землю горькой и от этого можно заболеть.
Что можно делать 15 августа
- В этот праздник хорошо пойти в церковь или помолиться Богородице дома — попросить ее о здоровье и благополучии для себя и родных. Считается, что на Успение женщинам прощаются все грехи за год — нужно лишь искренне помолиться и покаяться.
- К святому образу Успения Богородицы обращаются с любыми прошениями, часто просят об исцелении от физических и душевных болезней. Икона помогает укрепить веру, избавиться от греховных помыслов и пагубных пристрастий.
- По традиции в храмах на этот праздник освящают зерно нового урожая, а также свежий хлеб, испеченный из муки свежего помола. В народе на Успение существовал обычай щедро одаривать нищих. Также с этого дня начинается пора свадеб.
15 августа — именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю по старому стилю празднуют Василий, Иван, Кирилл, Никодим, Платон, Роман, Стефан, Федор.