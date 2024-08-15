Успение Пресвятой Богородицы: что нужно в этот день сделать женщинам

Один из важнейших церковных праздников

15 августа в церковном календаре – Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник является одним из двенадцати важнейших праздников в православном церковном календаре. Он символизирует окончание земной жизни Девы Марии и ее воссоединение с Иисусом Христом на небесах.

По преданию, апостолы собрались в Иерусалиме, чтобы проститься с Богородицей и похоронить ее. В римско-католической церкви в этот же день празднуют Успение Девы Марии, событие, которое произошло сразу после Успения. Этот праздник имеет большое значение для христиан, и ему посвящены многие храмы в Украине, такие как Успенский собор Киево-Печерской лавры и Успенский собор Почаевской лавры.

По старому стилю сегодня день памяти первомученика Стефана, папы Римского.

Приметы на 15 августа: о чем они говорят

По приметам дня можно определить, какими будут осень и зима:

день солнечный и теплый — бабье лето будет прохладным;

радуга появилась в этот день — к теплой осени;

много паутины — зимой будет мало снега;

дождь пошел — весь сентябрь будет с дождями;

туман выпал — к урожаю грибов.

В народном календаре 15 августа — праздник Первая Пречистая. Это один из любимых праздников, когда чествуют матушку-землю. Всего есть три Пречистые — 15 (28) августа, 7 (21) сентября и 1 (14) октября. В народе говорят: «Первая Пречистая рожь засевает, вторая — дождем поливает, а третья — снегом покрывает». Народный праздник 15 августа известен также как Степан-сеновал, Степанов день.

Что нельзя делать 15 августа

Запрещается отказывать в помощи;

Нельзя ссориться и злословить;

Не следует пить алкогольные напитки.

Запрещено убирать, стирать, готовить, заниматься рукоделием;

Не следует брать в руки режущие предметы, жечь костры, веселиться, стричь волосы;

Категорически запрещено сквернословить — считается, что за это Бог наказывает заиканием, немотой или потерей памяти.

Также в народе говорят, что в этот день нельзя ходить босиком по росе — по поверью, это пролитые по Богородице слезы, которые делают землю горькой и от этого можно заболеть.

Что можно делать 15 августа

В этот праздник хорошо пойти в церковь или помолиться Богородице дома — попросить ее о здоровье и благополучии для себя и родных. Считается, что на Успение женщинам прощаются все грехи за год — нужно лишь искренне помолиться и покаяться.

К святому образу Успения Богородицы обращаются с любыми прошениями, часто просят об исцелении от физических и душевных болезней. Икона помогает укрепить веру, избавиться от греховных помыслов и пагубных пристрастий.

По традиции в храмах на этот праздник освящают зерно нового урожая, а также свежий хлеб, испеченный из муки свежего помола. В народе на Успение существовал обычай щедро одаривать нищих. Также с этого дня начинается пора свадеб.

15 августа — именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю по старому стилю празднуют Василий, Иван, Кирилл, Никодим, Платон, Роман, Стефан, Федор.