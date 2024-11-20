На Одесщине резко ухудшится погода: водителям советуют «переобуть» авто

По информации Украинского Гидрометцентра начиная с ночи 21 ноября и в течение всего дня ожидается ухудшение погоды:

налипание осадков в виде мокрого снега и дождя при температуре от 0°С до +11°С,

ветер от 18 до 26 м/с.

Как сообщили в Службе восстановления, подрядные организации начинают круглосуточное дежурство с ночи 21 ноября. Также работает круглосуточный аналитически-мониторинговый центр, который следит за ситуацией на дорогах Одесской области.

Для получения информации о состоянии проезда по дорогам и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации — круглосуточно работает единый контакт-центр:

+38 067 400 60 80.

Водителям напоминают о необходимости во время движения соблюдать безопасную дистанцию и интервал.

«Кто еще не успел подготовить свое авто к зимнему сезону — сделайте это в кратчайшие сроки. Зимние шины, зимний омыватель, проверьте аккумулятор, средства очистки авто от снега и тому подобное» — советуют в службе.