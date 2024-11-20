На Одесщине резко ухудшится погода: водителям советуют «переобуть» авто

Синоптики предупреждают об ухудшение погоды в Одесской области: ночью ожидается мокрый снег с порывами ветра. Водителей призывают подготовить свои автомобили к зимнему сезону.
По информации Украинского Гидрометцентра начиная с ночи 21 ноября и в течение всего дня ожидается ухудшение погоды:
- налипание осадков в виде мокрого снега и дождя при температуре от 0°С до +11°С,
- ветер от 18 до 26 м/с.
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Как сообщили в Службе восстановления, подрядные организации начинают круглосуточное дежурство с ночи 21 ноября. Также работает круглосуточный аналитически-мониторинговый центр, который следит за ситуацией на дорогах Одесской области.
Для получения информации о состоянии проезда по дорогам и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации — круглосуточно работает единый контакт-центр:
+38 067 400 60 80.
Водителям напоминают о необходимости во время движения соблюдать безопасную дистанцию и интервал.
«Кто еще не успел подготовить свое авто к зимнему сезону — сделайте это в кратчайшие сроки. Зимние шины, зимний омыватель, проверьте аккумулятор, средства очистки авто от снега и тому подобное» — советуют в службе.