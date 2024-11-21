Стоит ли сегодня брать лекарства от давления: прогноз магнитных бурь на 21 ноября

В четверг, 21 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Такой прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

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Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы. Колебания в частях от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли.

Любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые могут повлиять на жизнь человека.

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