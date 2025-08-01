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1 августа православные христиане отмечают Медовый Спас, также известный как Маковея.

Посвящён семи мученикам Маккавеям, пострадавшим за веру в 166 году до Рождества Христова.

Традиции: освящение меда нового урожая, приготовление блюд с маком и медом: блинов, пирогов, пряников.

Праздник открывает Успенский пост — время телесного и духовного очищения.

Праздник Маковея связан с почитанием мучеников-братьев Маккавеев, принявших смерть во имя веры. В этот день почитаются семь мучеников: престарелый отец Елеазар, его жена и пятеро сыновей, которых замучили за веру в истинного Бога еще в 166 году до Рождества Христова.

Также считается, что название праздника Маковей образовалось путем наложения имени Маккавея и созвучного с ним растения мака, который созревает в это время и его освящают в храмах вместе с медом и букетами из трав.

На Медовый Спас украинцы традиционно освящают в церквях мед нового урожая, который считается особенно целебным. Верят, что освященный мед обладает лечебными свойствами и приносит здоровье. В этот день хозяйки готовят блюда с маком и медом: блины, пироги, булочки и пряники, которые символизируют достаток и радость.

Также принято делиться освященным медом с родными и соседями, что укрепляет сообщество. В некоторых регионах Украины в церковь несут букеты из полевых цветов и трав, которые называют «маковейчиками», для благословения.

Праздник знаменует начало Успенского поста , во время которого следует придерживаться телесного и духовного воздержания, не поддаваться громким развлечениям, не ссориться.

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