Введення у храм Пресвятої Богородиці: що це за свято, традиції, прикмети та заборони на 21 листопада

Зазначимо, що в 2023 році Православна церква України перейшла на новий календарний стиль – новоюліанський, тому неперехідні свята (з фіксованою датою) змістилися на 13 днів раніше. Але частина віруючих дотримується старого стилю (юліанського) – збереження його залишається правом релігійних громад і монастирів

Введення в храм Пресвятої Богородиці: історія та сенс свята

Введення в храм Пресвятої Богородиці відзначається сьогодні, 21 листопада (4 грудня за старим стилем). Це одне з дванадесятих, тобто, найбільших православних свят. У народі його також називають Третя Пречиста.

Це свято пов’язане з подіями, описаними в апокрифічних Євангеліях, тобто в тих, які церква не визнала. У них розповідається, як батьки – Йоаким і Анна – привели маленьку Богородицю в Єрусалимський храм на виховання. Дівчинка пізно народилася у батьків – вони вже були літніми людьми і пообіцяли її присвятити Богу.

За переказами Богородиці було всього три роки, коли її ввели до храму. В апокрифічних текстах сказано, що маленька Марія змогла сама піднятися великою сходами, її зустрів священик і всупереч традиції після того, як отримав одкровення від Бога, повів її до святая святих – найголовнішої частини храму, куди сам заходив лише кілька разів на рік. Тобто це символічна подія.

У храмі Марія жила до 15 років, а потім їй радили знайти собі жениха, але вона дала обітницю присвятити життя Господу. Тоді було вирішено, що її стане опікуватися старий родич Йосиф – вони заручилися, як того вимагав закон і поїхали з Єрусалима до Назарету.

Цю дату почали відзначати ще в перші століття християнства, але широко відомою вона стала в IX столітті. Народна назва свята – Третя Пречиста: Перша Пречиста – це Успіння Богородиці, Друга Пречиста – Різдво Богородиці.

Вважається, що Введення в храм Пресвятої Богородиці – це свято воцерковлення дітей, день, коли православні християни згадують Богородицю, яка була ще маленькою дівчинкою і замислюються над духовним шляхом власних дітей.

За старим (юліанським) церковним календарем сьогодні Собор Архистратига Михаїла.

Прикмети на 21 листопада: якою буде весна?

За прикметами цього дня можна судити, якими будуть погода і весна:

туман зранку – скоро настане відлига;

сніг пішов вранці – Пасха буде також зі снігом;

сніг із дощем у цей день – весна буде негожою.

У народі Третя Пречиста означає початок зими – вважається, що з цього дня настають справжні холоди: «Введення прийшло – зиму привело». З цього приводу в старовину влаштовували гуляння, ярмарки та посиденьки.

А ще в цей день (так само, як і на Різдво та Пасху) є особлива прикмета: потрібно помітити, хто першим з чужих до дому зайде – таким і весь рік буде. Якщо жінка – будуть фінансові проблеми, чоловік – все буде стабільно, дівчина – у домі буде любов, хлопець – здоров’я, дитина – клопоти, а стара жінка – це не на добро.

Що не можна робити сьогодні

Гніватися, сваритися, лихословити, відмовляти у допомозі;

Займатися важкою фізичною працею, а також прибирати, займатися пранням, шиттям – за можливості потрібно присвятити цей час молитві та думкам про духовне;

Поспішати – кажуть, хто поспішить, той весь рік не встигатиме;

Зловживати спиртним;

Давати гроші в борг – це обіцяє бідність.

Що можна робити сьогодні

До Пресвятої Богородиці моляться з проханнями захистити від біди, зцілити, зміцнити віру та пробачити гріхи. Дівчата і жінки просять у Божої Матері вдалого заміжжя і дітей.

У народі день вважається хорошим для укладання угод і продажу. У старовину вірили, що зима в цей час роз’їжджає на санях, тому нині автомобілістам радять поміняти гуму.

Для тих, хто дотримується Різдвяного посту, на честь великого свята є послаблення: сьогодні можна їсти їжу з рослинною олією та рибу.

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