8 сентября православные отмечают один из самых больших праздников — Рождество Богородицы

Напомним, что с 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль (новой лианский), и все фиксированные даты праздников были перенесены на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие, преимущественно Украинской православной церкви, продолжают соблюдать старый (юлианский) календарь.

Церковный праздник сегодня по новому стилю

8 сентября по новому церковному календарю (21 сентября по старому) православные в Украине празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Также чествуют иконы Софии – Премудрости Божьей (Киевской) и Почаевской иконы Божией Матери.

Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы является одним из важнейших церковных праздников. Его начали отмечать в конце VI — начале VII века, ровно через девять месяцев после праздника Зачатия Девы Марии.

Согласно древним преданиям, родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, проживали в небольшом городе Назарете. Их жизнь была примером благочестия, они соблюдали все заповеди Божьи и никогда не пренебрегали обязанностями. Несмотря на их обилие, наибольшее горе для них заключалось в бесплодии. В обществе, где рождение ребенка считалось даром от Бога, отсутствие потомства воспринималось как наказание, знак отвращения Божьей милости. Люди верили, что дети дают возможность семье стать частью великого Божественного замысла и бесплодие означало потерю этой надежды.

Иоаким, глубоко расстроенный отказом первосвященника принять его жертву из-за отсутствия детей, решил искать утешение в одиночестве и молитве. Он пошел в пустыню, где 40 дней постился и умолял Бога даровать им с женой ребенка, который мог бы стать продолжением рода и знаком Божьей милости.

В то время Анна осталась дома, но ее молитвы были не менее ревностны. Однажды к ней сошел ангел и, озаренный светом, возвестил радостную новость: вскоре она родит дочь, которая станет благословением для всего мира. «Назови ее Марией», – сказал ангел, добавив, что слава этого ребенка будет звучать далеко за пределами их дома, и о нем будут говорить все поколения. Радостная Анна дала обет отдать ребенка на служение Богу, видя в этом исполнение Божьей воли. Вскоре ту же новость услышал и Иоаким.

Рождение Марии стало не только исполнением обетов, но и большим знамением для всего мира. Когда девочке исполнилось три года, родители привели ее в храм, где она осталась до совершеннолетия, посвятив свою жизнь служению Господу.

Рождество Пресвятой Богородицы, отмечаемое в начале церковного года, символизирует начало большого пути спасения человечества. Именно через рождение Марии стало возможно пришествие Иисуса Христа, Спасителя мира. Она как Матерь Божья стала посредницей между человечеством и Богом, принесла новую надежду и радость всем верующим. Этот праздник – глубокое духовное событие, прославляющее таинство Божьей любви и милосердия.

Киевская икона Софии — Премудрости Божьей

Также 8 сентября отмечают праздник Киевской иконы Софии – Премудрости Божьей. Это название пришло из Константинополя, где император Юстиниан построил храм в честь Софии. Легенда рассказывает, что ангел показал императору место для храма, а присутствовавший юноша озвучил название. Некоторые византийские писатели считали, что название «София» происходит от притчи Соломона о Премудрости, построившей себе дом. На основе этого и была создана икона Софии – Премудрости Божьей.

Храмовая икона Софии Киевской изображает Богоматерь, стоящую на облаках под балдахином, на семи колоннах. Ее руки подняты вверх, а на лоне изображен Спаситель. Вокруг Богоматери символические изображения с цитатами из Библии.

Почаевская икона Божией Матери

Почаевская икона Божией Матери является одной из известнейших святынь Православной Церкви. Ее история связана с Почаевским монастырем в Тернопольской области. Легенда свидетельствует, что в 1240 году на месте современной лавры Почаевской монахи увидели явление Богородицы. После ее исчезновения на камне остался отпечаток стопы, который до сих пор наполнен водой, обладающей целебными свойствами.

Чудотворная икона Почаевской Богоматери, по преданию, была подарена монастырю дворянкой Анной Гойской, получившей ее от митрополита Неофита. Икона стала известна благодаря чудесам, среди которых исцеление слепой девочки и чудо, связанное с графом Николаем Потоцким.

Церковный праздник 8 сентября по старому стилю

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что сегодня по старомуаллендарным стилем православные отмечают — день памяти мученика Адриана и мученицы Натальи. Перейдя по ссылке, вы узнаете их историю, что можно и нельзя делать в этот день.

Народный праздник сегодня: традиции, приметы, запреты

Праздник 8 сентября по народному календарю известен как Осенины, или праздник Урожая. Его также называют Второй Пречистой и считают женским днем.

В этот день запрещено ссориться, сплетничать, осуждать и выполнять тяжелый физический труд. Женщинам не рекомендуется шить или вышивать. Церковь же призывает к молитве за здоровье и благополучие.

У кого именины 8 сентября

Именины 8 сентября по новому стилю отмечают Мария, Георгий и Иван.

По старому стилю празднуют День ангела Наталья, Адриан, Мария, Петр, Виктор, Дмитрий, Роман, Николай.