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Сегодня Михайлов день — праздник победы добра над злом: время защитить себя и близких от врагов

Сегодня Михайлов день — праздник победы добра над злом: время защитить себя и близких от врагов

Восьмого ноября верующие ПЦУ и УГКЦ отмечают особый праздник — Собор Архистратига Михаила и других Небесных Сил бесплотных. По-народному — Михайлов день.

По библейской легенде, Михаил, одолев дьявола и сбросив его с небес в ад, стал символом вечной победы добра над злом и главой святого ангельского воинства. Теперь Архистратиг Михаил стоит на вратах рая, сопровождает души умерших людей и молит Бога о прощении раскаявшихся грешников. Чтобы те попали в рай, он своим огненным мечом отсекает от человеческих душ пагубные страсти и соблазны.

Традиции празднования и запреты

В первую очередь молятся святому о защите от врагов, спасении от греха, наставлении на истинный путь и зажигают свечи за упокой усопших и за здоровье всех живых родных.

Также нужно заказать молебен о спасении страны, воинов ВСУ, избавлении от бед и несчастий, о выздоровлении и укреплении сил раненых и больных.

Михайлов день издавна считается удачным временем для многих дел и начинаний.

Чтобы удовлетворить Михаила, нужно накрыть богатый стол, потому что через неделю начинается Рождественский пост, и пригласить гостей, а еще задобрить дворового (младшего брата домового), чтобы заботился о живности в хлеву.

Также стоит примириться со всеми, с кем напряженные отношения, простить прошлые обиды.

Запрещается: мыть голову, чтобы ум не смыть; рубить топором или резать; преследовать корыстные цели и делать что-то только ради своей выгоды; отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается; ссориться или спорить.

Погодные приметы

Часто в Михайлов день выпадал первый густой снег. Говорят, что сам святой Михаил на белом коне по земле проехал.

  • Если на Михаила много снега, то и на Пасху снег выпадет.
  • Если на Михаила ночь ясная, то зима будет снежная и красная.
  • Если в этот день снег будет мокрым, то будущий урожай будет хорошим.
  • Если будут стоять густые туманы, то такая погода продержится до зимнего Николая.
  • Если Михаил дождем служит — добрую и сухую весну гадает.

В народе Архистратиг Михаил считается главным борцом против беззакония и несправедливости среди людей.

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Юрій Федорчук
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