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В Украине начался Рождественский пост: что это значит для верующих

В Украине начался Рождественский пост: что это значит для верующих

Сегодня, 15 ноября, начался Рождественский пост по новоюлианскому календарю, который продлится до 25 декабря. Этот период отмечается воздержанием от определенных продуктов, покаянием и молитвами, чтобы очиститься перед приходом Спасителя.

Рождественский пост был введен еще в IV веке, но его форма и продолжительность со временем менялись. Сначала этот пост длился всего несколько дней, однако впоследствии был продлен до 40 дней.

С переходом ПЦУ (Православная Церковь Украины) и УГКЦ (Украинская греко-католическая церковь) на новоюлианский календарь, изменились и даты празднования многих религиозных событий, в том числе и Рождественского поста. По старому календарю он начинался 28 ноября и продолжался до самого Рождества, которое отмечалось 7 января.

Итак, с 1 сентября 2023 года, с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый календарь, верующие этих двух церквей начинают Рождественский пост на две недели раньше — 15 ноября и завершают на Рождество, 25 декабря.

Какова цель Рождественского поста

Основной целью Рождественского поста является духовное очищение и глубокое покаяние. Верующие воздерживаются от употребления мясных и молочных продуктов, а также рыбы в определенные дни. Кроме этого, Рождественский пост содержит также более строгое соблюдение молитвенной жизни, посещение богослужений и участие в таинствах церкви.

В церковных кругах отмечают, что важно не только следовать посту с физической точки зрения, но и уделять внимание духовному совершенствованию. Пост призывает верующих глубже познать свою веру, практиковать милосердие и благотворительность, ведь эти действия способствуют очищению сердца.

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