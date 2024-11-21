21 ноября: какой сегодня день в Украине и в мире

Праздники 21 ноября

День социального предпринимательства

Это международный праздник, который отмечается для повышения осведомленности о социальном предпринимательстве и его роли в решении социальных, экологических и экономических проблем. Этот праздник способствует развитию бизнес-моделей, имеющих целью не только получение прибыли, но и положительное влияние на общество.

День достоинства и свободы в Украине

Это важный национальный праздник. Он был установлен в честь двух важных событий в истории Украины, ставших символом борьбы за права человека, свободу и демократические ценности:

Всемирный день рыболовства

Этот праздник был инициирован ООН и целью подчеркнуть важность рыболовства как одного из наиболее важных секторов мировой экономики, а также подчеркнуть необходимость применения устойчивых методов рыболовства, чтобы предотвратить истощение рыбных ресурсов и загрязнение водных сред.

Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы

Этот день имеет решающее значение для привлечения внимания к этой серьезной проблеме в медицине и здравоохранении. Благодаря осведомленности можно снизить количество поздних диагнозов, улучшить качество жизни пациентов и поддержать научные инициативы по борьбе с этой болезнью.

День десантно-штурмовых войск ВСУ.

Дата 21 ноября была выбрана для празднования в этот день не случайно. Именно в этот день, в 2016 году, указом Президента Украины был утвержден этот профессиональный праздник для десантно-штурмовых войск. Выбор этой даты связан с историей создания первой части, выполнявшей задачи, подобные современным десантно-штурмовым операциям, в составе Вооруженных сил Украины.

Всемирный день телевидения

Этот день был объявлен ООН в 1996 году, чтобы отметить важность телевидения как инструмента влияния на общественное мнение, культурное взаимодействие и распространение информации в мире. Выбор даты связан с событием, состоявшимся 21 ноября 1996 года на Генеральной ассамблее ООН, когда была проведена первая всемирная конференция по телевидению.

Всемирный день поздравлений

Этот праздник был начат в 1973 году двумя американцами, Брайаном и Майклом МакКормаком, как ответ на политическую напряженность и угрозу конфликтов в мире, в частности на фоне войны в Индокитае (Вьетнамская война). Целью этого дня стало подчеркнуть важность простого акта приветствия как способа содействия миру и взаимопониманию между людьми.

Всемирный день книги рекордов Гиннеса

Идея создания Книги рекордов Гиннеса возникла в результате случайного инцидента. В 1951 году сэр Деннис Лионел Гиннес, владелец знаменитой компании пива Guinness, был привлечен к спору в баре, когда обсуждали, какая птица является самой быстрой в мире. Поскольку в то время не существовал единственный источник для таких фактов, он решил создать такую книгу, где будет собрана информация обо всех возможных рекордах.

Международный день отказа от курения

Выпадает на третий четверг ноября. Этот день, который был начат Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 1977 года, имеет целью повысить осведомленность о вредном влиянии курения на здоровье и поощрение людей отказаться от этой привычки. В то же время, это возможность обратить внимание на важность борьбы с табачной зависимостью, которая является одной из основных причин многих серьезных заболеваний и преждевременной смертности в мире.

Памятные даты 21 ноября

1620 год – после трехмесячного плавания на корабле «Мейфлавер» семьи английских переселенцев-пуритан высадились в Северной Америке – в районе мыса Код;

1783 год – в небо над Парижем поднимается первый пилотируемый человеком воздушный шар братьев Жозефа-Мишеля и Жака-Этьенна Монгольфье;

1806 год – Наполеон объявляет «континентальную блокаду» Великобритании;

1877 год – Томас Эдисон представляет свой фонограф;

1916 год – утонул «Британик», корабль-близнец «Титаника», налетев на немецкую мину;

1918 год – во Львове установлены польские власти, правительство ЗУНР переезжает в Тернополь, впоследствии в Станиславов;

1919 год – заключают «Договор между союзными государствами и Польшей о Восточной Галиции», который предусматривал передачу на 25 лет Галиции в состав Польской республики с обязательным обеспечением ей автономного статуса;

1920 год – армия УНР переходит Збруч на территорию Польского государства, где была интернирована в лагерях;

1947 год – в Нью-Йорке учреждают Панамериканскую украинскую конференцию;

1962 год – президент США Джон Кеннеди снимает блокаду Кубы;

2013 год – в Украине начинается Евромайдан.

В этот день родились: