Ключевые моменты:

Восемь авиабомб ударили по Дружковке, есть раненые.

В Донецкой и Луганской областях разбиты склады боеприпасов, горючего и места хранения дронов-камикадзе.

Силы обороны поразили нефтяной терминал в Ленинградской области и НПЗ в Уфе.

За четыре дня враг провел более 600 штурмов, сосредоточив основные силы на Покровском направлении, однако прорвать оборону ВСУ не удалось.

Восемь российских авиабомб ударили по Дружковке Донецкой области – два человека ранены

Пострадавших эвакуировали и передали врачам. В промзоне вспыхнули админздание и гараж – пожар на 360 кв.м локализовали, но работы приостанавливали из-за угрозы повторных ударов.

Кроме того:

ночью рашисты также ударили по Николаевке – горел частный дом.

в Краматорске после атаки российских террористов возник пожар в жилом доме.

Силы обороны Украины нанесли удары по средствам ПВО и складам противника

В воскресенье, 22 марта, и в ночь на понедельник, 23 марта, подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских агрессоров.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

В частности, поражены средства противовоздушной обороны противника – зенитный ракетный комплекс «Тор» в Кураховке (временно оккупированная территория Донецкой области) и ЗРГК 2С6 «Тунгуска» в Брянской области РФ.

Также наши воины нанесли удары по радиолокационной станции «Небо-У» в районе Супонево Брянской области РФ.

Степень повреждений объектов уточняется.

Кроме того, поражены логистические объекты противника, в частности склад горюче-смазочных материалов (Ведмеже Луганской области), а также склад боеприпасов, склад материально-технических средств и склад ракетно-артиллерийского вооружения на временно оккупированной территории Донецкой области.

Также поражены склад хранения беспилотных летательных аппаратов в районе Старомихайловки и склады хранения БпЛА типа «Shahed» в Макеевке Донецкой области.

Указанные объекты использовались противником для обеспечения боевых действий, функционирования систем ПВО и применения беспилотных летательных аппаратов.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Генштаб ВСУ подтвердил удары по нефтяной инфраструктуре РФ

Помимо этого, 22 и в ночь на 23 марта Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам топливно-энергетической инфраструктуры Российской Федерации.

В частности, поражен нефтяной терминал «Транснефть – порт Приморск» (Приморск, Ленинградская область, РФ). По предварительной информации, поражены как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура. Подтверждается пожар на территории объекта.

Через порт «Приморск» ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти. Средства от продажи нефти страна-агрессор направляет на продолжение войны против Украины и обеспечение российской оккупационной армии.

Также поражен нефтеперерабатывающий завод «Башнефть-Уфанефтехим» (Уфа, Республика Башкортостан, РФ) – подтверждается пожар на территории предприятия.

Нефтеперерабатывающий завод «Башнефть-Уфанефтехим» является важным звеном в поставках топлива для российских вооруженных сил. Его мощность по первичной переработке нефти составляет около 6-8 млн тонн в год.

НПЗ расположен на значительном расстоянии от государственной границы Украины, которое составляет около 1400 км.

Указанные объекты обеспечивают переработку нефти, хранение и транспортировку горюче-смазочных материалов, используемых для нужд оккупационной армии.

Силы обороны Украины срывают планы российского агрессора

Как сообщил сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в течение четырех суток, с 17 по 20 марта 2026 года, интенсивность наступательных действий противника усиливалась. Противник пытался прорвать оборонительные позиции наших войск сразу на нескольких стратегических направлениях. По всей линии боевого столкновения развернулись ожесточенные бои. Всего противник за эти четыре дня провел 619 штурмовых действий.

Основной удар оккупанты сосредоточили на Покровском и Александровском направлениях, где было наибольшее количество атак противника. В частности, на Покровском направлении противник атаковал позиции наших войск 163 раза, на Александровском направлении – 96 раз.

Не менее напряженной оставалась ситуация на Константиновском направлении, где российские войска совершили 84 штурмовых действия, а также на Очеретинском, Лиманском и Купянском направлениях, где произошло в общей сложности более полутора сотен боевых столкновений.

Несмотря на колоссальное давление и привлечение значительных резервов, российское командование не смогло выполнить поставленные задачи.

Благодаря профессиональным, слаженным действиям украинских воинов, на нескольких направлениях наступательные действия противника удалось остановить. На некоторых участках фронта бои высокой интенсивности продолжаются, но враг вынужден переходить к перегруппировке своих сил.

Оккупанты пытаются подтянуть новые подразделения и готовятся к продолжению атак, делая ставку на ухудшение погодных условий, что, по их мнению, должно снизить эффективность украинской аэроразведки, помешать работе наших беспилотных систем и артиллерии

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек. Также враг потерял танк, пять боевых бронированных машин, 24 артиллерийских системы, реактивную систему залпового огня, 1999 беспилотных летательных аппаратов и 136 единиц автомобильной техники.