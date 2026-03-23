Ключевые моменты:

Сегодня, 23 марта, отмечается День создания 39-й отдельной бригады морской пехоты.

Бригада четыре года держит оборону на фронте и продолжает службу ради победы.

Многие одесситы служат в этой бригаде.

Сейчас воины держат оборону на Херсонском направлении.

Уже четыре года бригада крепко держит строй в битвах с врагом. За это время подразделение прошло путь трансформации и роста, превратившись в мощную силу в составе морской пехоты Украины. Сегодня воины бригады защищают страну на Херсонском направлении, проявляя мужество и профессионализм в самых сложных условиях.

«Свобода, месть, победа – эти слова отражают ритм наших сердец. И пока они бьются, бьемся и мы. Идем вперед без страха и сомнений, потому что знаем: только Путь воина, пусть и самый тяжелый, приведет нас к цели», – отметили в пресс-службе бригады, поздравляя побратимов и посестер.

В этот день воины также почтили память тех, кто положил жизнь за свободу и независимость Украины. Честь и вечная память павшим героям.

Редакция «Одесской жизни» присоединяется к поздравлениям и желает нашим защитникам сил и скорейшей победы. Слава Украине!