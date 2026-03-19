Ключевые моменты:

Россия атаковала Украину 133 дронами: есть разрушения и пострадавшие.

ВСУ поразили объекты ПВО, склады и живую силу врага в Крыму и на юге.

Россия планирует призыв 409 тысяч военных, Украина усиливает оборону.

Ночная атака дронов: повреждены дома, инфраструктура, есть пострадавшие

Этой ночью россияне атаковали Украину 133 беспилотниками – 109 дронов удалось обезвредить, но есть и попадание на 11 локациях.

В Запорожье в результате атаки на инфраструктуру города один человек получил тяжелые ранения и около 40 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

Кроме того, российские войска нанесли удар 4-мя управляемыми авиабомбами по Беленькому Запорожской области. Один из боеприпасов попал в местный рынок – ранения получила 48-летняя женщина.

А в населенном пункте Заливном из-за попадания двух КАБов ранена 49-летняя местная жительница, разрушены частные домовладения.

Недалеко от села Веселянка, вражеский FPV-дрон унес жизнь 33-летнего мужчины.

Также под ударом была Днепропетровская область – два человека пострадали, поврежден частный дом и инфраструктура.

ВСУ поразили объекты ПВО и склады врага в Крыму и на юге Украины

В ночь на 19 марта ВМС Украины нанесли удары по объекту концерна «Алмаз-Антей» в районе Фиолентовского шоссе в оккупированном Севастополе. К операции были привлечены подразделения ВМС, Сил специальных операций и Сил беспилотных систем ВС Украины.

«В рамках системного снижения возможностей ПВО российских захватчиков Силы обороны Украины поразили Инновационный центр производственно-технического предприятия «Гранит», входящий в состав концерна «Алмаз-Антей». На его мощностях ремонтируют и обслуживают русские системы противовоздушной обороны», – отмечает Генштаб ВСУ.

В частности, концерн обслуживает технику, которая составляет основу противовоздушного щита временно оккупированного украинского Крыма. Среди прочих на его объектах ремонтируют зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», С-300ПМ2 «Фаворит», радиолокационные станции 92Н6Е и 96Л6Е, ЗРК средней и малой дальности «Бук-М2/М3» и «Тор-М2».

Кроме того, в районе бухты Стрелецкая в Севастополе были поражены места сосредоточения личного состава врага. Потери оккупантов уточняются.

Помимо этого, этой ночью подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по объектам военной логистики и живой силе противника поражены склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов (ГСМ) и районы сосредоточения живой силы врага

В частности, поражены склады боеприпасов в Донецке и Ялте (Донецкой области) и населенном пункте Каланчак Херсонской области. Кроме того, зафиксировано поражение состава материально-технического обеспечения в районе Веселого Донецкой области, информируют украинские военные.

Также подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по складу ГСМ в районе Новотроицком на Херсонщине.

Кроме того, украинские воины били по районам сосредоточения живой силы противника вблизи Ялты (временно оккупированная территория Донецкой области) и н.п. Овражки в Крыму.

Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.

Таким образом, Силы обороны Украины продолжают системные меры по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора.

Россия планирует призвать 409 тысяч военнослужащих, ВСУ усиливают оборону на фронте

В 2026 году Россия планирует призыв еще 409 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил сегодня утром главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, это свидетельствует о том, что Москва не отказывается от продолжения войны и готовится к дальнейшей агрессии против Украины.

«С улучшением погодных условий мы наблюдаем рост активности противника на фронте», – цитирует главнокомандующего Генштаб Вооруженных сил.

В ответ украинское командование усиливает оборону – укрепляет фортификации, развивает антидроновую защиту и готовит населенные пункты к возможным боевым действиям.

Тем временем Силы обороны навсегда «заблокировали интернет» еще 1520 оккупантам.

Также в утиль отправлены:

4 боевых бронированных машины;

32 артиллеристские системы;

3 РСЗО;

1391 БпЛА;

155 единиц автомобильной техники.