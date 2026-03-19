Ключевые моменты:
- Россия атаковала Украину 133 дронами: есть разрушения и пострадавшие.
- ВСУ поразили объекты ПВО, склады и живую силу врага в Крыму и на юге.
- Россия планирует призыв 409 тысяч военных, Украина усиливает оборону.
Ночная атака дронов: повреждены дома, инфраструктура, есть пострадавшие
Этой ночью россияне атаковали Украину 133 беспилотниками – 109 дронов удалось обезвредить, но есть и попадание на 11 локациях.
В Запорожье в результате атаки на инфраструктуру города один человек получил тяжелые ранения и около 40 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
Кроме того, российские войска нанесли удар 4-мя управляемыми авиабомбами по Беленькому Запорожской области. Один из боеприпасов попал в местный рынок – ранения получила 48-летняя женщина.
А в населенном пункте Заливном из-за попадания двух КАБов ранена 49-летняя местная жительница, разрушены частные домовладения.
Недалеко от села Веселянка, вражеский FPV-дрон унес жизнь 33-летнего мужчины.
Также под ударом была Днепропетровская область – два человека пострадали, поврежден частный дом и инфраструктура.
ВСУ поразили объекты ПВО и склады врага в Крыму и на юге Украины
В ночь на 19 марта ВМС Украины нанесли удары по объекту концерна «Алмаз-Антей» в районе Фиолентовского шоссе в оккупированном Севастополе. К операции были привлечены подразделения ВМС, Сил специальных операций и Сил беспилотных систем ВС Украины.
«В рамках системного снижения возможностей ПВО российских захватчиков Силы обороны Украины поразили Инновационный центр производственно-технического предприятия «Гранит», входящий в состав концерна «Алмаз-Антей». На его мощностях ремонтируют и обслуживают русские системы противовоздушной обороны», – отмечает Генштаб ВСУ.
В частности, концерн обслуживает технику, которая составляет основу противовоздушного щита временно оккупированного украинского Крыма. Среди прочих на его объектах ремонтируют зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», С-300ПМ2 «Фаворит», радиолокационные станции 92Н6Е и 96Л6Е, ЗРК средней и малой дальности «Бук-М2/М3» и «Тор-М2».
Кроме того, в районе бухты Стрелецкая в Севастополе были поражены места сосредоточения личного состава врага. Потери оккупантов уточняются.
Помимо этого, этой ночью подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по объектам военной логистики и живой силе противника поражены склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов (ГСМ) и районы сосредоточения живой силы врага
В частности, поражены склады боеприпасов в Донецке и Ялте (Донецкой области) и населенном пункте Каланчак Херсонской области. Кроме того, зафиксировано поражение состава материально-технического обеспечения в районе Веселого Донецкой области, информируют украинские военные.
Также подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по складу ГСМ в районе Новотроицком на Херсонщине.
Кроме того, украинские воины били по районам сосредоточения живой силы противника вблизи Ялты (временно оккупированная территория Донецкой области) и н.п. Овражки в Крыму.
Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются.
Таким образом, Силы обороны Украины продолжают системные меры по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора.
Россия планирует призвать 409 тысяч военнослужащих, ВСУ усиливают оборону на фронте
В 2026 году Россия планирует призыв еще 409 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил сегодня утром главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, это свидетельствует о том, что Москва не отказывается от продолжения войны и готовится к дальнейшей агрессии против Украины.
«С улучшением погодных условий мы наблюдаем рост активности противника на фронте», – цитирует главнокомандующего Генштаб Вооруженных сил.
В ответ украинское командование усиливает оборону – укрепляет фортификации, развивает антидроновую защиту и готовит населенные пункты к возможным боевым действиям.
Тем временем Силы обороны навсегда «заблокировали интернет» еще 1520 оккупантам.
Также в утиль отправлены:
- 4 боевых бронированных машины;
- 32 артиллеристские системы;
- 3 РСЗО;
- 1391 БпЛА;
- 155 единиц автомобильной техники.