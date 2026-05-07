Россия атаковала Украину 102 дронами: под ударами оказались Харьков и Днепр.

В Перми после взрывов вспыхнул пожар на промышленном объекте.

Зеленский пообещал зеркальный ответ на российские атаки.

В РФ массово отменяют парады на 9 мая.

Россия атаковала Харьков ударными БпЛА, есть пострадавшие

Сегодня утром, 7 мая, РФ атаковала ударными беспилотниками Харьков. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, зафиксирован вражеский удар беспилотником в Новобаварском районе. На месте попадания есть пострадавшие, их количество и состояние уточняется.

В результате вражеского удара району пострадала 70-летняя женщина. Она испытала острую реакцию на стресс и получила помощь медиков на месте.

Подразделения ГСЧС ликвидируют пожар в частном доме.

По уточненной информации, по состоянию на 12:30 в Харькове уже 9 пострадавших, из них трое детей. Повреждены 38 частных домов.

А в Днепре в результате ночной вражеской атаки горела квартира в 5-этажном доме, пострадали два человека – беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет, им оказали медпомощь на месте.

Как рассказали в ОВА, повреждены несколько домов рядом и машины.

По данным Воздушных сил, всего этой ночью россияне атаковали 102 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами. По состоянию на утро 7 мая, сбито/подавлено 92 беспилотника. Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

«Добрые дроны» снова атаковали российскую Пермь

В то же время этим утром «неизвестные добрые дроны» организовали очередную «движуху» в российской Перми.

Местные паблики сообщают о взрывах, после которых вспыхнул сильный пожар. Ранее в городе звучали сирены воздушной опасности, а также был объявлен план «Ковер».

Позже губернатор Пермского края подтвердил удар по одному из промышленных предприятий региона. Название предприятия и масштаб разрушений не уточняется.

Предварительно, под удар мог попасть «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». Предприятие уже подвергалось атаке 30 апреля.

«Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие входит в группу «Лукойл» и перерабатывает более 13 млн тонн нефти в год.

Украина ответит зеркально на российские удары, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия продолжает массированные атаки по Украине, несмотря на разговоры о прекращении огня. По его словам, только с начала суток рф применила около 100 ударных дронов, нанесла ракетные и авиаудары, а также продолжила штурмы на фронте.

Зеленский подчеркнул, что Украина предлагала режим тишины с полуночи 6 мая, однако страна-агрессор Россия его нарушила.

«Украина будет действовать справедливо – день за днем. В зеркальном порядке и в ответ на российские удары – наши дальнобойные санкции», – заявил президент.

Он также добавил, что Украина готова двигаться дипломатическим путем, если Россия действительно будет готова к дипломатии.

В России отказываются от военной техники на парадах 9 мая

В то же время почти все крупные города России отказались от военной техники на парадах 9 мая.

Как подсчитали росСМИ, полноценные парады с техникой пройдут только в 18 из 85 региональных столиц. В 27 городах мероприятия отменили полностью, еще в 37 парады состоятся без техники или с серьезными ограничениями.

Без военной техники парады решили проводить в том числе во Владивостоке, Екатеринбурге, Омске, Самаре, Томске, Тюмени и других крупных городах. В Петербурге на репетициях были только пешие расчеты, также там отказались от пролета авиации.

Полностью отменены парады в приграничных регионах и аннексированном Крыму – в Белгороде, Курске, Брянске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Симферополе и Севастополе.

Официально власти объясняют ограничения «мерами безопасности».

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, еще 890 оккупантов отправятся домой к 9 мая

