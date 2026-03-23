Ключевые моменты:
- Ночью 23 марта 2026 вражеские дроны массированно атаковали Одесскую область.
- Обломки повредили частные дома в пригороде Одессы, пострадавших нет.
- Также пострадал склад на территории порта.
- Экстренные службы ликвидируют последствия атаки.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовые объекты.
«В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбито остекление. Также повреждения получил склад на территории порта», – пишет Кипер.
По официальной информации, обошлось без пострадавших.
Глава ОВА также добавил, что в настоящее время на местах работают все оперативные службы, продолжается фиксация и ликвидация последствий очередной атаки страны-агрессора.
