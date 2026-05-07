Ключевые моменты:

Россия имеет около 460 ракет «Калибр», но их эффективность снизилась.

Основные носители ракет сосредоточены в Новороссийске, часть используется для обучения.

Украинская разведка нанесла удары по железнодорожной логистике РФ в оккупированном Крыму.

Черноморский флот РФ несет потери и частично выведен в другие регионы, часть кораблей повреждена.

Ракетный арсенал: количество против качества

По словам представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, накопленные 460 ракет – это серьезный ресурс, но далеко не все они полетят в сторону украинских городов. Часть запаса расходуется на тренировочные стрельбы и подготовку новых экипажей в Новороссийске.

«Практика показала, что «Калибры» уже не являются настолько эффективной системой, какой они были в начале вторжения», – подчеркнул спикер ВМС.

«Призраки» в Крыму и логистический хаос

Параллельно с морскими угрозами враг несет потери на суше. В Главном управлении разведки (ГУР) подтвердили, что в течение апреля 2026 года спецназовцы совершили пять результативных атак на железнодорожную инфраструктуру Крыма. Под удар попали локомотивы и цистерны с топливом прямо во время движения. Это серьезно усложнило переброску техники для российской группировки.

Судьба «Каракуртов» и «черноморское проклятие»

Дмитрий Плетенчук также поделился деталями о состоянии российского флота. По его ироничному замечанию, вражеские корабли настигает «черноморское проклятие», даже если они пытаются спрятаться в других регионах. Так, один из кораблей проекта «Каракурт» был поражен за пределами Азово-Черноморского бассейна.

На данный момент в Черноморском регионе остаются активными:

три надводных корабля проекта «Буян-М»;

две подводные лодки – носители «Калибров».

При этом фрегат «Адмирал Эссен», по данным ВМС, остается поврежденным и пока не способен выполнять боевые задачи. Российское командование продолжает держать остатки флота в относительной безопасности Новороссийска и Каспия, опасаясь новых ударов украинских дронов и ракет.

