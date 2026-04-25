Ключевые моменты:

  • Масштабный проект по обновлению 14-километровой зоны отдыха в Одессе реализуется за внебюджетные средства.
  • Предусмотрено мощение плиткой, обустройство парапетов, установка скамеек, урн и современного освещения.
  • Особое внимание уделят элементам инклюзивности.
  • Вдоль побережья дополнительно установят 8 сертифицированных мобильных укрытий за счет городского бюджета.
  • Работы рассчитаны на длительный срок.

Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, проект, утвержденный решением исполкома 19 марта 2026 года, охватывает 14 километров побережья. Важно отметить, что основная часть работ финансируется из внебюджетных источников – общая концепция была согласована с предпринимателями и арендаторами пляжей.

В Одесі впорядковують набережну

Что появится на набережной:

  • новая тротуарная плитка;
  • обновленные парапеты;
  • элементы инклюзивности для людей с ограниченными возможностями;
  • современные лавочки и урны;
  • качественное уличное освещение.

Помимо этого, для безопасности отдыхающих вдоль побережья установят 8 сертифицированных мобильных укрытий, которые закупаются за средства городского бюджета.

На 16-й станції Фонтану триває впорядкування набережної

В мэрии подчеркивают, что этот проект долгосрочный. Полное завершение благоустройства такой протяженной территории потребует значительного времени, поэтому работы не будут завершены исключительно к началу текущего курортного сезона 2026 года.

Стоит отметить, что территория от «Ланжерона» до 17-й станции Большого Фонтана является ключевой частью прибрежного ландшафта города, разделяющей пляжную зону и рекреационные зеленые склоны у моря.

