Ключевые моменты:

На юге Одесчины Георгиев день празднуют украинцы, болгары, гагаузы и молдаване

В селах до сих пор режут ягненка, варят курбан, пекут обрядовый хлеб и поливают именинникам руки водой

В Перемоге вернули конные соревнования, а в Яровом проведут благотворительную ярмарку в поддержку ВСУ

В этот день люди молятся о мире, урожае и защите украинских военных

О том, как празднуют Георгиев день гагаузы села Котловина, «Одесская жизнь» уже рассказывала. А как его традиционно отмечают в Бессарабской и Буджакской громадах украинцы, болгары, гагаузы, молдаване — все вместе, — читайте в репортаже нашей корреспондентки Юлии Валиевой.

Празднуют не только гагаузы и болгары

Принято считать, что День Георгия празднуют только болгары и гагаузы. Но в Буджакской громаде, в Новодолинском, где большинство населения — украинцы и молдаване, праздник отмечают всем селом. Больше двадцати лет здесь «всем миром» строили церковь, которую назвали в честь Георгия Победоносца.

— Георгиев день для новодолинцев — храмовый праздник, — рассказывает Прасковья Жигун, руководитель местного Дома культуры. — До войны мы устраивали фестивали, концерты, спортивные соревнования, чествовали именинников — Георгиев, Юриев и Егоров. Кстати, это любимый праздник нашего старосты Юрия Бакарогло.

Сейчас в этот день проходит праздничная служба, на которую собирается все село. Мы молимся за наших защитников, за мир в Украине. Потом накрываем столы, на которых обязательно есть тушеная баранина, курбан, милина, налистники, голубцы, узвар — блюда и украинской, и молдавской, и болгарской кухни.

О Хедерлезе здесь не слышали

В прошлом году мы рассказывали о том, как гагаузы в Георгиев день празднуют Хедерлез. Жители бывшей Тарутинщины Хедерлез не отмечают. В гагаузском селе Подгорное это прежде всего храмовый праздник — церковь носит имя святого Георгия Победоносца.

— В этот день люди едут на праздничную службу, потом накрывают во дворе храма столы с национальными блюдами. День рождения села мы празднуем отдельно. В семьях, где есть Георгий, Юрий, — это сугубо семейный праздник, когда поздравляют именинника, приглашают друзей, — рассказывает Зинаида Тасмасис, староста Подгорненского старостата.

Так же и в Красном, где живет большинство гагаузов.

Что касается блюд, которые подают на Георгиев день, кроме традиционного запеченного ягненка и наваристого курбана, на Тарутинщине обязательно угощают булгуром с потрохами. А еще пекут обрядовый хлеб в виде плетенки.

Вообще существует много общих традиций, но есть и различия в обрядах не только между селами, но даже между семьями. Какие именно?

«Если у меня будет внук, надеюсь, дети назовут его Георгием»

Георгий Паскалов, житель села Петровск, своим именем очень гордится:

— В нашей семье Георгиев день праздновали всегда. Меня назвали в честь прадеда, который был среди основателей бывшего Петросталя — первых поселенцев. Он был боевым человеком — участником двух войн. Хорошо помню, как мой отец — тоже Георгий — резал ягненка, детям рисовал его кровью крестик на лбу. Кровь собирал в миску и отправлял нас к реке вылить ее — для дождей и богатого урожая. Мама запекала ягненка в печи. С утра приходили друзья семьи, поливали отцу на руки воду, чтобы он умылся, — так проявляют внимание к имениннику. А в обед начиналось застолье — гуляли, пели, заканчивали праздник дружным хоро. Сейчас празднуем проще. Хотя и до сих пор с утра ко мне соседи становятся в очередь — каждый хочет первым полить мне водой. Вместо ягненка готовим курбан. Это мой любимый праздник, и очень надеюсь, что если у меня будет внук, дети назовут его Георгием и наша семейная традиция продолжится.

Зачем взвешивают именинников?

Татьяна Джигова из села Ровное Бессарабской громады не просто учительница, она еще и руководитель исследовательских работ секции «Этнография» Малой академии наук Украины.

— В прошлом году мы с учениками и работниками Дома культуры в Георгиев день провели обрядовый праздник, пригласили на него Георгиев и Георгиевичей. Поливали им руки водой, поздравляли песнями, которые поют в этот день, провели взвешивание именинников — считается, что это обеспечивает имениннику здоровье. Потом дети качались на украшенных цветами качелях: кто выше взлетит, тот будет счастливым. Это также символизирует очищение. Кстати, на Георгиев день есть примета — кого ты утром встретишь, на того весь год будешь похожим. Например, я в прошлом году встретила бабушку Дону, а она трудолюбивая, вот и весь год прошел в работе. Главное — какого-нибудь пьяницу не встретить, — рассказывает Татьяна Джигова.

Для семьи Татьяны Георгиев день — важный праздник. Ведь и свекор — Георгий, и сын.

— Сын говорит, что и своего сына назовет Георгием. Мой свекор всегда резал молодого ягненка, рисовал его кровью крестик на лбу детям для защиты, а также и на воротах, — вспоминает Татьяна. — Дома наводили порядок, украшали двор цветами. Конечно, запекали ягненка, свекровь варила булгур с потрохами и пекла обрядовый плетеный хлеб, который сверху украшала сиренью. С утра приходили соседи, друзья полить именинника, обязательно с подарком — полотенцем. Хозяин всех приглашал за стол. Гуляли до поздней ночи. Сейчас празднуем скромнее. Но всегда угощаем соседей булгуром и бараниной.

Конные соревнования и главный «по курбанам»

В селе Перемога Буджакской громады до войны на Георгиев день съезжались люди со всей округи. Здесь устраивали конные соревнования, угощение национальными блюдами, соревнования по вольной борьбе, концерт.

В прошлом году соревнования вернулись в Перемогу. После них все собрались за накрытым под открытым небом столом. Коронным блюдом был наваристый курбан. А варил его лучший в селе повар «по курбанам» Георгий Донкогло, бывший заведующий гаражом местного сельхозпредприятия.

— Когда-то на Георгиев день ко мне приходил весь коллектив хозяйства, бывало, полсотни людей собиралось во дворе, — вспоминает Георгий Донкогло. — Я резал барана, варил большой казан курбана, жена готовила милину, голубцы, обязательно были овечья брынза, копченое сало, домашние колбасы. Ребята приходили с водой для умывания, кто-то брал теплую, а кто-то ледяную колодезную — ради шутки. Гуляли до самого утра.

Тройной праздник для жителей Ярового

Для жителей села Яровое это тройной праздник — день рождения села, храмовый праздник и Георгиев день.

— Обычно Георгии и Георгиевичи накануне праздника режут ягненка, обязательно так, чтобы кровь стекала в землю — ради урожая. Каплей крови детям рисуют крестики на лбу. Украшают цветами ворота, также рисуя на них крестики, и ставят на воротах свечу, — рассказывает Матрона Занфирова, руководитель Яровского Дома культуры. — Ягненка в фольге у нас традиционно запекают в яме или в печи в тесте. Все потроха — сердце, легкие, почки, печень, даже кишки — оставляют для праздничной каши из булгура. После трапезы все кости собирают и закапывают в землю — чтобы был хороший урожай.

В этом году праздник в Яровом решили отметить. После праздничной службы в храме на площади будет работать благотворительная ярмарка в поддержку ВСУ — распродажа домашних кондитерских изделий, сувениров, национальных блюд, фермерской продукции.

— На концерте чествуем заслуженных людей села и именинников. А потом будем угощать всех обрядовым хлебом, запеченным ягненком и булгуром. У нас на Георгиев день гуляют все, независимо от национальности и имени. Мой отец был Иван, но ягненка всегда резал. Сейчас уже никто и не скажет, какие обряды на Георгиев день болгарские, а какие — гагаузские, давно все перемешалось.

С молитвой о мире и за наших защитников

В семье Татьяны Димитровой из села Евгеновка Георгиев нет, но она с мужем Иваном каждый год празднуют Георгиев день.

— На этот праздник у нас режут барана, варят курбан, делают «дрепаную» (вытяжную) милину. Курбан мы с дедом уже не потянем, но милину я сделаю. Еще выпьем за наших ребят-военных по рюмке бессарабского вина. Святой Георгий — защитник наших воинов, а у меня трое внуков защищают страну. Поэтому утром пойду в церковь, помолюсь за наших военных, чтобы святой Георгий защитил их от всего зла на земле. И чтобы закончилась война и в Украину пришел мир — именно об этом прошу Георгия Победоносца.

Примета для аграриев

Интересной приметой на день Георгия поделился Петр Ламбов из села Петросталь. — Я аграрий, и в этот день всегда всматриваюсь в поле, ведь мой отец Георгий всегда говорил: «Если ворона на Георгиев день прячется в земле, купается в пыли — это к холодам или дождю. Если просто летает — будет солнечно». Так что фермерам можно пользоваться, примета работает.

