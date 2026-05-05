Ключевые моменты:

В Одессе руководитель районного ТЦК фигурирует по делу о возможном незаконном обогащении более чем на 45 млн грн.

В целом по Украине правоохранители проверяют должностных лиц ТЦК в рамках дела о возможных нарушениях на около 92 млн грн.

Во время обысков изъяли авто, мотоциклы, наличные деньги и документы о возможной легализации средств.

Одесский ТЦК под проверкой

Масштабные обыски у работников ТЦК производятся по всей Украине. К слову, Национальная полиция разоблачила масштабные коррупционные нарушения среди чиновников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По данным следствия, речь идет о незаконном обогащении и недостоверном декларировании на общую сумму около 92 млн грн.

Добавим, что в рамках проверок правоохранители провели более 40 следственных действий и 44 обыска в 16 регионах Украины. Под проверку попали как действующие, так и бывшие чиновники руководящего звена.

Что касается Одесской области, то, по данным правоохранителей, начальник одного из районных ТЦК в Одессе мог приобрести имущества более чем на 45 млн грн во время пребывания в должности. Также установлено, что помощник руководителя объединенного ТЦК не задекларировал активы примерно на 10 млн грн, а бывший офицер другого центра — более 6,6 млн грн.

Следует отметить, что во время обысков правоохранители изъяли автомобили, мотоциклы, наличные деньги в гривне и иностранной валюте, а также документы, которые могут свидетельствовать о возможной легализации незаконных средств.

Кроме того, за несколько дней правоохранители составили более 150 админпротоколов, связанных с коррупционными правонарушениями, в частности, относительно нарушений финансового контроля, конфликта интересов и совместительства.

Напомним, актер Одесского драмтеатра Вадим Анохин заявил об избиении работниками ТЦК. По его словам, инцидент произошел, несмотря на наличие у него «брони». Актер утверждает, что его удерживали в помещении и сломали палец.