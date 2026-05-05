Ключевые моменты:

В Одесской области готовят открытие новых пляжей, которые будут совмещать отдых и реабилитацию для военных и гражданских.

Основной акцент летнего сезона – безопасность отдыхающих и создание контролируемых условий доступа к морю.

Количество официальных пляжей в этом году ожидается не менее чем в 2025 году. Открытие пляжей поддерживает экономику региона: бизнес, рабочие места и поступление в бюджет.

Будут действовать ограничения: регламент пребывания, запрет большинства плавсредств и ограничение доступа к опасным участкам.

Одесса готовится к сезону

Одесский регион готовится к старту летнего сезона отдыха и реабилитации. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, этим летом особое внимание уделяют безопасности и восстановлению людей, пострадавших из-за войны войны, в том числе военных и их семей. Однако власти подчеркивают, что задача состоит не только в открытии доступа к морю, но и в создании безопасных условий для отдыха.

За последние годы количество официально открытых пляжных зон в области существенно возросло. К примеру, в 2023 году их было 6, то в 2025 – уже более 30. Что касается лета 2026 года, то ожидается сохранение или увеличение пляжей.

Олег Кипер подчеркнул, что открытие пляжей также имеет экономическое значение, ведь это поддержка местного бизнеса, возвращение предпринимателей из релокации и дополнительные поступления в бюджет, часть которых направляется на нужды сил обороны. К слову, в 2025 году бюджет Одесской городской громады получил почти 14,8 млн грн туристического сбора, что примерно на 25% больше, чем годом ранее. Такой показатель почти приблизился к уровню довоенного 2021, что свидетельствует о постепенном восстановлении туристической сферы даже в условиях войны.

Следует отметить, что уже подписан общий приказ с командованием оперативно-тактической группировки «Одесса» по подготовке доступа населения к определенным участкам побережья. Кроме того, в пляжные зоны предъявляются обязательные требования безопасности: наличие спасательных постов и лодок, систем оповещения, укрытий поблизости и четкая маркировка зон для купания.

Также будут действовать ограничения: установлен режим пребывания на пляжах, запрет на использование большинства плавсредств (кроме спасательных) и ограничение доступа к потенциально опасным участкам побережья.

Будет ли польза от отдыха

Один из самых показательных случаев – разлив растительного масла после обстрела порта «Пивденный» в декабре 2025 года. Тогда в результате удара была повреждена инфраструктура и значительные объемы масла попали в воду. К слову, экологи подчеркивают: последствия такого загрязнения не менее серьезны, просто они менее очевидны.

По данным ГО «Зеленый лист», разлив растительного масла нарушает кислородный баланс воды, образует пленку на поверхности и влияет на планктон – основу всей морской экосистемы

Напомним, спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук отметил, что систематические обстрелы портовой инфраструктуры подтверждают, что морское направление остается опасным. Эксперт подчеркнул, что риски высоки — не только из-за атак, но и минной опасности. Кроме того, в последнее время россияне проводят атаки даже днем, поэтому находиться на пляже во время тревоги не стоит. Также категорически запрещено заходить в воду во время тревоги или посещать закрытые участки побережья, потому что это ежегодно приводит к трагедиям.