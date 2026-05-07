Утром 7 мая в Одессе объявили воздушную тревогу из-за атаки ударных дронов.

В центре и северной части города жители слышали серию взрывов.

Мониторинговые каналы сообщали о движении нескольких групп БпЛА со стороны моря.

По данным местных Телеграм-каналов, российские дроны сбрасывали листовки, а один БпЛА упал во двор в Фонтанке.

Сигнал воздушной тревоги в Одессе дали в 10:32. Тогда же стало известно о движении в сторону Одессы группы БпЛА с акватории Черного моря.

«Табун БпЛА в сторону Пивденного», «Порт/Ланжерон тоже готовимся», «В море уже 6 БпЛА, ближайший к Фонтанке-Чабанке подлетает. Остальные дальше в море», – проинформировали мониторинговые каналы.

Позже стало известно, что новая группа дронов направилась в сторону Лузановки-Крыжановки.

Началась боевая работа по вражеским целям, после чего их количество заметно поубавилось.

Также местные Телеграм-каналы пишут, что один из дронов упал прямо во двор к жителям Фонтанки. Предварительно, это был не «шахед», а его имитатор «Гербера». О пострадавших не сообщается.

Кроме того, как сообщают местные паблики, враг начал скидывать с дронов пропагандистские листовки:

В настоящее время тревога продолжается. В Воздушных силах сообщают о движении БпЛА на Лиманку.

Как сообщалось, в ночь на 3 мая российские войска вновь атаковали Одесскую область дронами: удары пришлись по жилым домам и портовой инфраструктуре. В результате погибли два человека, еще пятеро получили ранения.