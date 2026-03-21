Ключевые моменты:
- За сбитый дрон добровольческой группе выплатят 30 тысяч гривен.
- Деньги делят между всеми участниками мобильной огневой группы.
- Выплату назначают после проверки отчета и решения военной администрации и мэрии.
В Одессе будут премировать за сбитые «шахеды»
Исполком Одесского горсовета утвердил порядок финансирования добровольческих формирований на внеочередном заседании 19 марта. Теперь гражданские, которые входят в мобильные огневые группы, смогут получать деньги за сбитые российские дроны.
За каждый уничтоженный воздушный объект предусмотрено 30 тысяч гривен. Эта сумма выплачивается всей группе и распределяется поровну между всеми участниками, участвовавшими в нейтрализации цели.
Как добровольцам получить 30 тысяч гривен за дрон
Чтобы получить деньги, командир добровольческого формирования должен подать письменный отчет. В нем указываются дата, время, место сбития и состав группы, а также другие доказательства уничтожения цели. После проверки документов информацию передают в военную администрацию, а окончательное решение принимает исполняющий обязанности мэра.
Важно, что такие выплаты положены только добровольцам. Военнослужащие Сил территориальной обороны ВСУ, даже если они участвуют в таких группах, деньги не получают.
Кроме того, за счет городского бюджета планируют финансировать обучение добровольцев, медосмотры и оформление необходимых справок.
Почему военные недовольны добровольными помощниками
Решение исполкома вызвало неоднозначную реакцию среди военных, обеспечивающих воздушную оборону города.
Как пишет «Думская», некоторые считают, что гражданские группы менее эффективны, а сами выплаты — несправедливыми по сравнению с оплатой военных.
«Мой расчет, на счету которого более десятка сбитых шахедов, всего несколько раз получал доплаты, порядка 6-7 тысяч гривен на человека, да и то, спустя 3-4 месяца, а то и полгода, причем независимо от количества сбитых беспилотников. Да, с одной стороны ДФТГшники не получают как мы денежное довольствие, их не кормят, не одевают, но с другой стороны они и ответственности никакой не несут, потому что они гражданские. Для них сбивание шахедов — это сафари, хочу – участвую, не хочу – сплю дома, а для нас – ежедневная работа», — говорит участник стационарного поста ПВО Артем.
Также отмечается, что из-за сложной процедуры подтверждения не каждое сбитие дрона может быть официально засчитано.
Как сообщалось ранее, благодаря комбинации современных технологий и опыта бойцов защита юга Украины выходит на новый уровень эффективности. Защитники сбивают до 80% вражеских беспилотников.
Напомним, что в прошлом году депутаты поддержали предложение главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака о создании добровольческого формирования для усиления обороны города.
