Ключевые моменты:

62-летний работник железнодорожной станции умер в больнице 6 марта от тяжелых ранений, полученных во время атаки.

Во время обстрела пострадали четыре человека, среди них двое детей.

Атака на юг Одесской области: умер один из раненых

По данным Одесской областной военной администрации, мужчина получил тяжелые травмы во время ракетной атаки днем 4 марта. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.

Несмотря на усилия врачей, поздно вечером 6 марта пострадавший умер от полученных ранений. Ему было 62 года. Мужчина работал на железнодорожной станции. В момент удара он находился дома.

Днем 4 марта российские войска нанесли ракетно-дроновый удар по югу Одесской области. Под удар попали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.

В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик — дети получили травмы средней тяжести.

