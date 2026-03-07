Ключевые моменты:

Комбинированный удар: 509 целей по Украине.

ПВО сбило 472 цели.

В Харькове ракета разрушила подъезд 5-этажки, 7 погибших.

Скандал с Венгрией.

Удары РФ по Украине

В ночь на 7 марта российские силы нанесли мощный комбинированный удар по Украине десятками ударных БПЛА и ракетами. Зафиксированы попадания и обломки во многих регионах, раненых, разрушение жилья и инфраструктуры.

Воздушные силы сообщили о десятках дронов, шедших через Сумщину, Черниговщину, Харьковщину, Черкасщину, Киевщину, Винницкую область и мероприятие. Около 01:30 запустили баллистику (взрывы в Киеве, Харькове), впоследствии крылатые ракеты из Черного моря. Тревога продолжалась всю ночь по всей стране.

В целом враг целил по энергетике страны: Черновицкая ОВА (ГАЭС/ГЭС), Житомирщина, Киев (Наливайковка), Запорожье (Вольнянск), Харьковщина, Одесса, Черноморск, Затока.

Также баллистика и дроны ударили по Голосеевскому (задымлению нежилой застройки), Деснянскому и Днепровскому районам Киева.

В Харькове дрон попал в пятиэтажное здание. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. По обновленным данным от главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, число погибших достигло семи. Ранее Синегубов уточнял, что среди жертв двое детей: мальчик и 13-летняя девочка, чьи тела нашли непосредственно на месте удара.

Добавим, что ракета разрушила подъезд жилого дома в Киевском районе, а соседнее сооружение получило повреждения. Известно о по меньшей мере 10 раненых, в том числе 6-летний и 11-летний мальчики и 17-летняя девушка.

По данным Командования Воздушных Сил ВСУ, радиотехнические подразделения зафиксировали 509 средств воздушного нападения:

2 гиперзвуковые ракеты «Циркон»;

13 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

14 крылатых ракет «Калибр»;

480 БпЛА (Shahed, Гербера, Италмас и другие типы), из них 290 «шахедов».

Конфликт с Венгрией

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предупредил, что после инцидента с похищением украинских инкассаторов в Будапеште Венгрия может прибегнуть к дальнейшим провокациям.

«Наблюдая за действиями венгров, мы не исключаем новых провокативных шагов против наших граждан и призываем международное сообщество оказывать давление», — подчеркнул глава МИД.

Он связал событие с визитом венгерского министра Петера Сийярто в Москву: «Это выглядит как цепочка событий с российским следом, и, к сожалению, подобного следует ожидать и дальше».

Напомним, 6 марта Венгрия задержала инкассаторов Сбербанка, которые везли валюту и ценности из Австрии в Украину для межбанковской операции. Будапешт конфисковал активы, обвинил в «отмывании средств» и планирует выдворить украинцев. Сибига назвал это «терроризмом и захватом заложников», а МИД посоветовал украинцам избегать поездок в Венгрию.

