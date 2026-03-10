Ключевые моменты:

Украинский военный сбил дрон «Shahed» над Одесской областью.

Боец служит в мобильной огневой группе отдельного полка связи имени Ивана Луценко.

После боевой работы военный написал стихотворение об Украине.

Как сообщили в Воздушном командовании «Південь», дрон сбил 31-летний защитник по имени Василий. На счету воина родом из Киевской области это уже седьмой уничтоженный беспилотник противника.

Символично, что произошло это в ночь на 9 марта – день рождения Тараса Шевченко. Побратимы шутят, что Василий даже внешне немного похож на Кобзаря.

Впрочем, сходство не только внешнее. Василий, как и его знаменитый предшественник, пишет стихи. Сам воин скромничает и говорит, что до уровня классика ему далеко, но признается: иногда после напряженной боевой работы строки сами ложатся на бумагу.

После результативного боя той ночью защитник поделился свежими строками:

Моя рідна й квітуча земля,

Тут мій дім, мої друзі, родина,

Сині ріки і гори, поля…

Моя Ненька, моя Україна!

В воздушном командовании «Південь» подчеркнули, что украинские защитники продолжают борьбу и ежедневно уничтожают вражеские цели в небе.

