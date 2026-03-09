Ключевые моменты:

Утром 9 марта системы безопасности зафиксировали возможную DDoS-атаку на серверы Ощадбанка.

Банк временно отключил онлайн-сервисы, включая интернет-банкинг и мобильное приложение.

Специалисты проводят проверку систем и обещают восстановить работу услуг в ближайшее время.

Хакерская атака на Ощадбанк

Утром 9 марта системы безопасности банка зафиксировали подозрительную активность, похожую на DDoS-атаку. Из-за этого были автоматически активированы защитные протоколы.

В результате Ощадбанк временно отключил часть серверов, чтобы проверить работу систем и предотвратить возможные угрозы. На время проверки пользователи не могут воспользоваться интернет-банкингом и мобильным приложением.

«В течение ближайшего часа все электронные услуги должны быть восстановлены в полном объеме. Приносим извинения за неудобства. Работаем ради вашей безопасности», — говорится в сообщении банка.

В то же время пользователи сообщают, что дозвониться в контакт-центр банка сейчас сложно из-за большого количества обращений.

По состоянию на начало 2026 года Ощадбанк обслуживает около 12,6 миллиона клиентов-физических лиц, а общий объем средств на их счетах составляет более 235,7 млрд гривен.

Напомним, 19 декабря 2024 года российские хакеры совершили масштабную кибератаку на госреестры Украины. В результате сбоя временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров Министерства юстиции Украины.

Читайте также: «Кибервойна продолжается каждый день»: как защитить себя и государство в эпоху цифровых атак