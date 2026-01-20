Ключевые моменты:

Поврежден энергетический объект ДТЭК «Одесские электросети», это уже четвертая атака.

Энергетики начали аварийно-восстановительные работы.

Самая сложная ситуация со светом сейчас в Киеве, Харькове и Одессе.

Обстрел энергетики в Одессе 20 января

В ночь на 20 января во время вражеского обстрела был значительно поврежден энергетический объект ДТЭК «Одесские электросети». Это уже четвертая атака на данный объект за последнее время.

В компании сообщили, что разрушения серьезные. Для полного восстановления оборудования понадобится длительное время.

Аварийные бригады ДТЭК приступили к работам сразу после того, как получили разрешение от спасателей и военных. Сейчас специалисты осматривают поврежденное оборудование, разбирают завалы и готовятся к ремонту.

Энергетики подчеркивают, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям региона.

Ситуация с энергетикой в других регионах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 20 января наибольшие сложности с энергоснабжением наблюдаются в Киеве, части Киевской области и Харькове. Также обсуждалась ситуация в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черниговской областях и в Одессе.

По имеющейся информации, часть ракет, которыми наносился этот удар, была произведена в России уже в 2026 году. Это, по словам президента, еще раз подчеркивает важность эффективных санкций и блокировки поставок критических компонентов.

Глава государства поручил премьер-министру и министру энергетики до конца дня предоставить подробный анализ сроков восстановления и необходимых ресурсов по каждому региону. Все силы государственных и частных энергетических компаний направлены на скорейшее восстановление электроснабжения.

