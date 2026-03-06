Ключевые моменты:

После вражеских атак в Одессе и области серьезно пострадали 34 подстанции.

ДТЭК призывает к терпению и заявляет о готовности к диалогу.

Реальное восстановление света зависит от работы ремонтных бригад.

Жители «черных квадратов» пытались попасть в офис компании, но двери были закрыты.

ДТЭК: «Мы открыты к диалогу»

Как заявили сегодня, 6 марта, в компании ДТЭК «Одесские электросети», сегодня в Одесской области самая сложная ситуация со светом в Украине. Причина – масштабные повреждения энергетической инфраструктуры после целенаправленных атак противника.

По данным ДТЭК, с начала 2025 года и по сей день разрушены 34 крупных распределительных подстанции, а это примерно 45% от их общего количества. Часть объектов россияне атаковали по несколько раз. Больше всего повреждений – в Одессе и пригороде. И поэтому, сообщают в компании, сеть физически может передать значительно меньше электроэнергии в конкретные дома, которые остаются без света дольше других.

«Мы понимаем, как трудно людям оставаться без света. Наши бригады непрерывно работают, чтобы стабилизировать ситуацию и восстановить поврежденное оборудование до работоспособного состояния», – отмечают в ДТЭК.

При этом в компании заверяют, что «открыты для диалога и готовы предоставлять всю информацию, которая может быть публичной во время военного положения».

Руководство компании призывает горожан «набраться выдержки» и предостерегает от участия в протестных акциях.

«Митинги или перекрытия дорог не восстанавливают энергосистему. Напротив – они лишь усложняют работу энергетиков и расшатывают ситуацию в городе.

Единственное, что сейчас реально помогает вернуть свет, – это работа ремонтных бригад и время, необходимое для восстановления оборудования. Энергетики делают все возможное, чтобы улучшить ситуацию», – говорится в сообщении ДТЭК.

Реальность на Краснова: полиция и закрытые двери

Однако на практике «готовность к диалогу», о которой заявляет монополист, выглядит несколько иначе, пишут местные Телеграм-каналы.

Так, сегодня жители так называемых «черных квадратов» из всех районов города, где свет уже несколько месяцев включают по несколько часов в сутки с перерывами в сутки-полтора (Космонавтов, Зоопарковая, семьи Глодан и другие) пришли к офису компании ДТЭК на улице Краснова, пытаясь получить ответ на свои запросы по ситуации с энергоснабжением. Но в здание ДТЕК горожане попасть не смогли.

«Дверь закрыли на замок и отключили звонок. Прибыло несколько отрядов полиции, дверь ДТЕКа охраняют автоматчики», – описали происходящее в соцсетях.

Тем не менее, в официальных сводках ДТЭК значится, что представители компании сегодня все же пообщались с горожанами и предоставили им всю доступную информацию.

