Ключевые моменты:

На восстановление трех объектов в Измаиле выделили почти 14 млн гривен.

Больше всего средств направят на ремонт яслей-сада «Маяк».

Работы решили провести срочно, поэтому закупки провели без электронной системы.

Ремонт детского сада «Маяк» и центра «Портовик» в Измаиле

В Измаил Одесской области начали готовиться к восстановлению объектов, поврежденных во время атаки российских беспилотников 27 февраля. Речь идет о трех зданиях: яслях-саде «Маяк», коммунальном учреждении «Центр досуга „Портовик“» и городской центральной больнице.

Решение о выделении средств 2 марта принял исполком Измаильского горсовета.

Согласно данным системы публичных закупок Prozorro, самый крупный тендер касается ремонта яслей-сада «Маяк». На восстановление учреждения планируют направить 11 млн 369 тыс. гривен.

Подрядчиком стало частное предприятие «Родник». Закупку провели без использования электронной системы, поскольку ремонт нужно начать срочно, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение здания. Завершить работы планируют до 31 августа 2026 года.

Также опубликован тендер на ремонт коммунального учреждения «Центр досуга „Портовик“». На эти работы выделили 1 млн 136 тыс. гривен. Подрядчиком также выбрали предприятие «Родник». В этом случае закупку тоже провели без электронной системы по причине срочности.

Что касается городской центральной больницы, то по состоянию на 6 марта тендер еще не опубликовали. Однако согласно протоколу комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на ремонт медучреждения предусмотрено 1 млн 345 тыс. гривен.

Закупки планируют провести по ускоренной процедуре из-за необходимости быстро устранить последствия атаки.

