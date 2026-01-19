Ключевые моменты:

  • В Одессе в результате ночного обстрела зафиксированы критические повреждения одного из объектов энергетической инфраструктуры ДТЭК.
  • Из-за атаки без света остались более 30,8 тысяч домохозяйств; сроки восстановления могут затянуться.
  • На месте попадания продолжается разбор завалов.
  • Первоочередные усилия направлены на запитку объектов критической инфраструктуры, чтобы обеспечить подачу тепла и воды в жилые дома.

Специалисты оценивают ущерб как серьезный. На данный момент без света остаются 30,8 тысяч семей.

В компании предупреждают, что из-за характера разрушений ремонтные работы потребуют длительного времени. Быстро вернуть оборудование в строй не удастся.

«Разрушения значительны, и ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние», – говорится в официальном сообщении ДТЭК.

Энергетики уже находятся на месте происшествия. Сейчас рабочие разбирают завалы, чтобы открыть доступ к поврежденным агрегатам, а затем начнутся ремонты.

«Первоочередная задача – восстановить питание объектов критической инфраструктуры, чтобы обеспечить дома теплом и водой», – добавили в компании.

Жителей города просят набраться терпения и с пониманием отнестись к ситуации. О ходе ремонтных работ и возможных изменениях в графиках отключений будет сообщаться дополнительно.

Напомним, в ночь на понедельник, 19 января, Россия снова атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате пострадала жилищная, энергетическая и газовая инфраструктура, а также повреждены жилые дома, коммерческие помещения и автосалон. Один из вражеских дронов попал в жилую высотку, разрушив две квартиры. Пострадал один человек.

