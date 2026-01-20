Ключевые моменты:

В Черноморске БПЛА попал в многоэтажный жилой дом.

В Одесском районе поврежден объект энергетики.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Атака БПЛА на Одесскую область 20 января

На рассвете 20 января враг нанес очередной удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Атака была направлена на жилые кварталы и энергетические объекты.

По информации Одесской областной военной администрации, в городе Черноморск зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом. В результате удара повреждены фасад здания и окна. Информации о пострадавших на данный момент нет, данные продолжают уточняться.

Повреждение энергетической инфраструктуры в Одесском районе

Также в Одесском районе зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших нет.

На всех местах происшествий работают экстренные службы и коммунальные бригады, которые оценивают последствия атаки и устраняют повреждения.

Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, в части Приморского, Хаджибейского и Киевского районов пропало свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

Также одесситы сообщают об отсутствии в домах отопления и водоснабжения.

Напомним, в ночь на понедельник, 19 января, Россия снова атаковала Одессу ударными беспилотниками. В результате пострадала жилищная, энергетическая и газовая инфраструктура, а также повреждены жилые дома, коммерческие помещения и автосалон. Один из вражеских дронов попал в жилую высотку, разрушив две квартиры. Эта атака привела к тяжелым последствиям для энергетического сектора региона. По официальной информации компании ДТЭК, серьезно поврежден один из ключевых энергообъектов города.