Ключевые моменты:
- Ночью против 7 марта РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, целившись на Одессу и область.
- Попадания по портовой инфраструктуре повлекли за собой масштабные пожары.
- Информации о погибших или пострадавших пока нет.
РФ снова атаковала Одесщину
В ночь на 7 марта враг снова направил ударные беспилотники в Одессу и область. По информации пресс-службы ГСЧС Одесской области, в результате попаданий на территории портовой инфраструктуры вспыхнули масштабные пожары. Пока о погибших и пострадавших информация не поступала.
К ликвидации последствий вражеской атаки привлекалось более 80 спасателей и 20 единиц техники.
Напомним, 5 марта беспилотник ударил по Белгород-Днестровскому району Одесщины. В результате повреждены школа и стадион рядом.
Спросить AI: