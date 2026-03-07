Ключевые моменты:

Ночью против 7 марта РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, целившись на Одессу и область.

Попадания по портовой инфраструктуре повлекли за собой масштабные пожары.

Информации о погибших или пострадавших пока нет.

РФ снова атаковала Одесщину

В ночь на 7 марта враг снова направил ударные беспилотники в Одессу и область. По информации пресс-службы ГСЧС Одесской области, в результате попаданий на территории портовой инфраструктуры вспыхнули масштабные пожары. Пока о погибших и пострадавших информация не поступала.

К ликвидации последствий вражеской атаки привлекалось более 80 спасателей и 20 единиц техники.

Напомним, 5 марта беспилотник ударил по Белгород-Днестровскому району Одесщины. В результате повреждены школа и стадион рядом.