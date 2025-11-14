Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Ключевые моменты:

Кабмин включил в государственный Реестр новый индустриальный парк «НЕКСУС Одесса» в Нерубайской общине, который будет действовать 30 лет.

Инициатор планирует инвестировать 748 млн грн и создать около 1000 рабочих мест.

Детали

Парк будет занимать площадь более 21 гектара. Компания «ЭКОСТАНДАРТ СЕРВИС», выступившая инициатором, планирует привлечь почти 748 миллионов гривен из различных источников. Часть средств будет инвестирована в течение ближайших лет, ведь именно тогда должен стартовать этап активного строительства и благоустройства территории.

На территории «НЕКСУС Одесса» разместят предприятия, которые будут производить пищевые продукты, напитки, строительные материалы, металлоконструкции, машинное оборудование и работать в сфере альтернативной энергетики. Это позволит расширить промышленные возможности региона.

Правительство подчеркивает, что такие проекты делают общины экономически более сильными. Включение парка в государственный Реестр означает дополнительную поддержку и стимулирование развития новых производств.

Сейчас в Реестре индустриальных парков уже 109 объектов.

Читайте также: