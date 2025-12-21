Ключевые моменты:

  • В парке Победы коммунальщики КП «Горзелентрест» высадили 40 крупномерных саженцев софоры.
  • Все деревья возрастом до 10 лет, с закрытой корневой системой, что повышает их приживаемость.
  • В парке также провели сезонные работы: уборку листвы, демонтаж цветов и перекопку почвы.

Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Одессы.

«Все деревья в возрасте до 10 лет и с закрытой корневой системой (комком земли). Такие саженцы лучше приживаются в городской среде», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, работники КП «Горзелентрест» провели осенние работы по уходу за зелеными зонами парка – убрали листья и летние цветы, перекопали почву.

Напомним, в конце ноября в самом молодом парке Одессы – Азербайджанском, что на 4-й станции Большого Фонтана, высадили около 300 деревьев.

