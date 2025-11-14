Ключевые моменты:
- Уровень воды в Хаджибейском лимане снижается, а соленость возрастает.
- Креветка находится в депрессивном состоянии из-за неподходящей солености.
Детали
Об этом пишет GreenPost. В ходе исследований специалисты ИРГЭМО (Институт рыбного хозяйства и экологии моря) отобрали образцы Palaemon elegans. Было установлено, что популяция этого вида в настоящее время находится в депрессивном состоянии.
Недостаточная для этого вида соленость привела к заметному уменьшению размеров особей. Это, в свою очередь, привело к фактическому прекращению промысла этой креветки в лимане.
Параллельно ученые продолжают изучение интродуцированной (завезенной) креветки Macrobrachium nipponense. Этот вид демонстрирует более высокую устойчивость к изменениям в водоеме.
Дальнейший мониторинг поможет определить, как гидрологические колебания влияют на видовое разнообразие и общее состояние экосистемы Хаджибейского лимана.
