Ключевые моменты:

С 1 ноября 2025 года в Одесской области вводится запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах на Дунае, Днестре и Хаджибейском лимане.

Ограничения будут действовать до начала нерестового периода 2026 года.

Рыбалка разрешена только за пределами зимовальных ям – удочками и жерлицами с ограничением в 7 крючков на одного рыболова.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы и уголовная ответственность.

«С 1 ноября 2025 года на водоемах Одесской области, в частности на реках Дунай, Днестр и Хаджибейском лимане, начинается осенне-зимний запрет на отлов водных биоресурсов в зимовальных ямах, который продлится до начала нерестового периода 2026 года», – говорится в сообщении.

В соответствии с приказом Управления Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в Одесской области, определен перечень зимовальных ям, на которых будет действовать запрет.

В ведомстве напоминают, что рыбалка в этот период разрешается за пределами зимних ям – зимними удочками и жерлицами всех видов со льда или, в случае отсутствия ледового покрова, нахлыстовыми, донными, поплавочными удочками и спиннингами всех видов с использованием искусственной или естественной приманки, общее количество крючков на которых не должно превышать 7 штук на одного рыболова.

Кроме того, необходимо помнить, что в осенне-зимний период (от ледостава до скресания льда) запрещается использование орудий лова, оснащенных крючками, расстояние в которых от цевки до кончика жала превышает 10 мм. В то же время в течение всего года запрещено использование одинарных, соединенных между собой, двойных и тройных крючков без блесны, естественной или искусственной приманки.

За несоблюдение указанных норм предусмотрено наказание – от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.

В случае выявления фактов нарушения правил рыболовства или случаев браконьерства рыбоохранный патруль просит безотлагательно сообщать по номеру «горячей линии»: (098) 798-47-93.

Как сообщалось, 24 октября в Одесской области начато зарыбление озер Ялпуг и Кугурлуй.