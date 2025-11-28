Ключевые моменты:

В Днепропетровской и Херсонской области произошли обстрелы РФ.

Взрывы в РФ, аэропорт Саратова временно закрыт.

ПВО сработало в Ростовской области.

Путин назвал американский план по 28 пунктам возможным базисом для переговоров.

Потери врага.

Оккупанты атаковали Днепропетровскую и Херсонскую области

В ночь на пятницу, 28 ноября, в Днепропетровской области продолжались обстрелы со стороны российских войск.

В Синельниковском районе вражеские беспилотники-ударники атаковали Петропавловскую и Славянскую общины. В результате обстрелов разрушены два частных дома, поврежден автомобиль и газовая труба.

В Покровской общине вечером спасатели завершили разбор завалов дома, пораженный российским кассетным авиационным боеприпасом (КАБ). К сожалению, под обломками нашли тело 61-летнего мужчины, также пострадала 52-летняя женщина.

За прошедшие сутки РФ нанесла удары по 38 населенным пунктам Херсонской области, в результате чего ранения получили 13 человек.

Уже традиционно враг бил по критической и социальной инфраструктуре и жилым кварталам населенных пунктов области. В результате агрессор повредил 15 частных домов, сотовую башню, магазин, планетарий, частные гараж и автомобили.

Атака дронов на Россию

В ночь на 28 ноября российские города Саратов и Энгельс столкнулись с атаками беспилотников. Взрывы были слышны с часу ночи и они продолжались с разной интенсивностью. Аэропорт Саратова был временно закрыт для безопасности.

Стоит отметить, что в соседней Пензенской области был введен специальный режим безопасности под названием «Килим».

Также около 1:30 28 ноября системы ПВО сработали в Ростовской области. Вечером 27 ноября взрывы прогремели во временно оккупированном Крыму, в частности городе Саки. Здесь беспилотники нанесли удары по Сакской ТЭС.

Министерство обороны России заявило о якобы сбитии 136 украинских беспилотников в ходе этой операции.

Путин прокомментировал мирный план по 28 пунктам

Во время пресс-конференции 27 ноября, Путина заявил о возможном использовании американского плана из 28 пунктов для формирования будущих договоренностей по Украине. Правда, он уверен, что для прекращения боевых действий ВСУ должны покинуть контролируемые РФ территории.

По словам Путина, Украина вроде бы согласилась с основными положениями плана. Он считает, что эта договоренность может стать базой для дальнейших переговоров.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки враг потерял около 1100 бойцов личного состава, а также значительное количество техники — среди них 7 танков, 15 боевых бронированных машин и 21 артиллерийскую систему.

Согласно обнародованным данным, общие ориентировочные потери личного состава россиян с 24 февраля 2022 по 28 ноября 2025 составляют около 1 170 790 человек.