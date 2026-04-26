Ключевые моменты:

Обстрелы Сумщины и Днепра привели к гибели мирных жителей.

Украинские дроны нанесли серию успешных ударов по Ярославскому НПЗ, объектам в Вологодской и Тамбовской областях.

Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение российской радиолокационной станции в Мелитополе и зенитного комплекса в Мариуполе.

Обстрелы Сумщины, Чернигова и Днепра: новые жертвы среди гражданских

В субботу, 25 апреля, российские оккупационные войска нанесли новые удары по Сумщине. Под атакой вражеского дрона оказалась Белопольская громада, там погибли двое гражданских.

Жертвами российских обстрелов стали 48-летний и 72-летний мужчины, сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

А сегодня утром враг атаковал Чернигов. Из-за падения вражеских БпЛА возникли пожары в частных домах. Один «Шахед» взорвался у многоэтажного дома.

В результате взрыва повреждены и выбиты окна. Информация о пострадавших не поступала.

В то же время в Днепре умер 24-летний парень, раненый во время вечерней атаки. Таким образом, общее число жертв российского обстрела возросло до девяти, сообщили в ОВА.

В общей сложности в Днепре пострадал 61 человек: 31 раненый остается в больницах, среди них трое детей. Шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

По данным Воздушных сил, этой ночью противник атаковал 144 ударными БпЛА типа Shahed (в том числе реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 вражеских дронов.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых обломков на 6 локациях.

«Добрые дроны» снова атаковали НПЗ и военные объекты в России

Этой ночью «добрые дроны» немного «пошалили» на Ярославльском НПЗ. После серии громких взрывов на одном из крупнейших НПЗ в РФ вспыхнул пожар.

«Поражен НПЗ «Ярославльский»: на территории завода после прилетов вспыхнул пожар», – говорится в официальной сводке Генштаба ВСУ.

НПЗ «Ярославльский» – стратегически важное предприятие и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Мощность переработки – около 15 млн тонн нефти в год. Продукция завода включает бензин, дизель, реактивное топливо и критически важна для логистики вражеской армии.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, сегодня украинские дроны добрались еще и до азотного комплекса Аммиак-3 – АО «Апатит» в Вологодской области РФ. Поврежден трубопровод высокого давления с серной кислотой. В результате инцидента по меньшей мере пять человек получили травмы, одного из них прооперировали из-за осколочных ранений.

Также росСМИ пишут об атаке дронов и возгорании на нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области. Эта станция обеспечивает транспортировку топлива внутри России и на экспорт.

Но и это еще не все: в Генштабе подтвердили факт поражения двух военных эшелонов и нескольких объектов ПВО российских оккупантов на временной оккупированной территории.

«Подтверждено попадание по радиолокационной станции «Каста-2Е1» в Мелитополе Запорожской области и зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-С1» в Мариуполе Донецкой области. Утраты противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются», – отмечают украинские военные, пообещав, что продолжение следует.

Также, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны сократили численность армии РФ еще на 980 захватчиков.

Помимо этого, враг потерял пять боевых бронированных машин, 76 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 30 крылатых ракет, 2229 беспилотных летательных аппаратов и 160 единиц автомобильной техники.

