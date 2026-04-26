Ключевые моменты:
- В результате атаки дронов повреждена портовая инфраструктура и техника в Черноморске.
- Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели.
- В жилом доме выбиты окна, поврежден автомобиль.
- Один человек пострадал, ему оказывают медицинскую помощь.
Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате ночной атаки повреждена гражданская и портовая инфраструктура. Пострадал один человек, ему оказывают всю необходимую помощь.
«В результате удара на территории порта повреждены технологическое оборудование, резервуары с маслом и грузовой транспорт. Возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями. В жилом секторе выбиты окна в пятиэтажном доме, поврежден легковой автомобиль. Повреждение также получил объект промышленной инфраструктуры», – проинформировал в соцсетях глава ОВА.
На местах атаки работают все профильные службы. Идет ликвидация и фиксация последствий.
Напомним, в ночь на 24 апреля враг атаковал Одессу. Удары пришлись по жилым кварталам, разрушив дома. Погибла супружеская пара.