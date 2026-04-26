Ключевые моменты:

  • В результате атаки дронов повреждена портовая инфраструктура и техника в Черноморске.
  • Возникшие пожары оперативно ликвидировали спасатели.
  • В жилом доме выбиты окна, поврежден автомобиль.
  • Один человек пострадал, ему оказывают медицинскую помощь.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате ночной атаки повреждена гражданская и портовая инфраструктура. Пострадал один человек, ему оказывают всю необходимую помощь.

Ночью 26 апреля враг атаковал Черноморск ударными беспилотниками, повредив портовую и гражданскую инфраструктуру

«В результате удара на территории порта повреждены технологическое оборудование, резервуары с маслом и грузовой транспорт. Возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями. В жилом секторе выбиты окна в пятиэтажном доме, поврежден легковой автомобиль. Повреждение также получил объект промышленной инфраструктуры», – проинформировал в соцсетях глава ОВА.

Одесскую область атаковали «шахеды»: последствия ночного удара, 26 апреля 2026

 

На местах атаки работают все профильные службы. Идет ликвидация и фиксация последствий.

Напомним, в ночь на 24 апреля враг атаковал Одессу. Удары пришлись по жилым кварталам, разрушив дома. Погибла супружеская пара.

