Ключевые моменты:

На Одесчине часть участников НМТ находилась на тестировании до 13 часов из-за воздушных тревог

Родители и школьники жалуются на психологическое истощение, нехватку воды и еды во время экзамена

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что условия проведения НМТ во время войны требуют немедленной реакции МОН

Организаторы объясняют, что система автоматически сохраняет ответы и позволяет пройти дополнительную сессию в июле

Для украинских выпускников НМТ уже давно стал не просто экзаменом, а проверкой на выносливость. Но в этом году на Одесчине ситуация вызвала особый резонанс: из-за затяжных воздушных тревог дети проводили в пунктах тестирования почти целый день. Социальные сети заполнили эмоциональные публикации родителей и школьников, а к обсуждению присоединился Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. «Одесская жизнь» собрала реакции участников, позицию организаторов и выясняла, могут ли подобные ситуации повториться во время дополнительной сессии НМТ.

НМТ-2026 на Одесчине: недовольные родители, истощённые ученики и реакция омбудсмена

4 предмета за 4 часа — уже само по себе серьёзное испытание для тех, кто сдаёт НМТ. Однако в этом году экзамен, растянувшийся на 10–12 часов, стал настоящим испытанием для выпускников Одесчины. Какой была реакция организаторов и стоит ли ожидать повторения ситуации во время дополнительной сессии, выясняла наша корреспондентка.

Представьте, что вы на собеседовании, где оценивают качество ваших знаний, умений и навыков. Для взрослого человека это привычная ситуация. Но что если такая проверка длится около 10–11 часов? Какими эпитетами вы назовёте потенциального работодателя? Большинство из них, уверена, публично озвучивать нельзя.

8 июня на Одесчине проходила основная сессия национального мультипредметного теста (НМТ). Из-за воздушных тревог часть учеников сдавала экзамен в среднем 10 часов, а местами — и все 13! Поэтому неудивительно, что социальные сети взорвались гневными постами и комментариями как школьников, так и их родителей.

Дети были вынуждены по несколько раз спускаться в укрытие, испытывали серьёзную эмоциональную и психологическую нагрузку, им не хватало воды и еды. Всё это, безусловно, повлияло на результаты экзамена, а значит — и на будущее потенциальных абитуриентов.

Такая ситуация вызвала большой общественный резонанс, тем более что проблем с проведением НМТ было немало и раньше. Основные проблемы, на которые жаловались ученики:

сложные формулировки вопросов и заданий;

нехватка времени;

несоответствие некоторых заданий школьной программе;

одновременная сдача 4 предметов как фактор дополнительной нагрузки.

На условия проведения экзамена 8 июня, в частности на Одесчине, отреагировал и Дмитрий Лубинец. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека назвал провальными условия проведения НМТ-2026 во время военного положения и призвал МОН отреагировать на ситуацию, поскольку она напрямую нарушает права детей. В своём сообщении Лубинец привёл вопиющие факты ненадлежащего отношения работников образования к детям, отсутствия еды и питьевой воды во время экзамена и другие.

Что говорят в Украинском центре оценивания качества образования

Многие одесситы в комментариях жалуются на неудовлетворительную работу Департамента образования, хотя организацией и проведением НМТ занимается Украинский центр оценивания качества образования и его территориальные подразделения.

Фактически прошли уже сутки — достаточно времени, чтобы появилась хоть какая-то реакция. Однако на сайте Центра в основных новостях мы видим совсем другое. Настоящим издевательством выглядят результаты исследования доверия и отношения к национальному мультипредметному тесту (НМТ), опубликованные на сайте Центра именно 8 июня. Согласно опросу, большинство тех, кто сдавал НМТ в последние годы, имеют положительные впечатления.

В организации также подчеркнули, что не считают ситуацию с проведением НМТ в этом году критической. Ведь при воздушной тревоге тестирование сразу приостанавливается, а система автоматически сохраняет все уже данные ответы. Отсчёт времени также останавливается, поэтому участники не теряют ни минуты, отведённой на выполнение заданий, а продолжают сдавать экзамен после отбоя тревоги.

Кроме того, все участники имеют «второй шанс»: если тревога в общей сложности длится более двух с половиной часов, экзамен можно сдать во время дополнительной сессии.

Как именно и при каких условиях можно воспользоваться второй попыткой, подробно указано на сайте Центра. Одно из главных условий — в течение трёх рабочих дней со дня тестирования (включая день проведения) подать в региональный центр оценивания качества образования соответствующее заявление. Дополнительная сессия состоится в июле. Также можно изменить место сдачи экзамена.

Изменятся ли условия проведения НМТ на Одесчине в июле?

Как говорится: «Что случилось, то случилось». Сейчас и детей, и родителей интересуют не столько виновники этой ситуации, сколько её возможное повторение во время дополнительной сессии в июле.

Будут ли дети сдавать НМТ исключительно в укрытиях;

как будет организовано питание и обеспечен питьевой режим;

будут ли отменены результаты НМТ за 8 июня.

Об этом и многом другом мы пытались узнать в Одесском региональном центре оценивания качества образования.

Однако его сотрудники сначала сослались на занятость и сбор данных и пообещали предоставить комментарий во второй половине дня, однако даже 25-я попытка связаться с представителями учреждения оказалась безуспешной.

Надеемся, что они всё же найдут время для общения, а мы опубликуем ответы, которые сейчас критически важны для будущего наших выпускников. Пока же ни на сайте Центра, ни на сайте МОН не появилось никаких дополнительных разъяснений.

Нашим детям тяжело. Они уже несколько лет живут в стрессе, лишённые безопасного настоящего. Однако некоторые города Украины, например Днепр и Харьков, организовали проведение экзамена сразу в укрытиях. Чем хуже одесские дети — или им просто не повезло с городскими чиновниками?

Читайте также: Не смогли сдать НМТ из-за тревоги или обстрела: как попасть на дополнительную сессию