Ключевые моменты:

Польша заявила, что не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, но выступает против каких-либо особых льгот для Киева.

Еврокомиссия в ближайшее время планирует открыть первый кластер переговоров по членству Украины в ЕС.

Украинские силы 10 июня атаковали завод «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах, где производят компоненты для дронов Shahed, ракет «Искандер-М» и «Калибр».

Украинские и норвежские предприятия будут совместно производить морские беспилотники, которые будут использоваться для защиты Черноморского морского коридора.

В 2026 году Норвегия планирует направить более 1,5 млрд долларов на закупку вооружения для Украины.

Польша и путь Украины в ЕС: поддержка без преференций

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет блокировать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. В то же время польское правительство выступает против предоставления Киеву любых особых условий или экономических льгот, отмечая, что процесс должен проходить на общих для всех кандидатов основаниях.

Одной из острейших тем остается экономическая конкуренция, в частности в аграрном секторе и вопросах доступа к европейскому рынку. Несмотря на эти споры, Польша остается ключевым союзником Украины, а Еврокомиссия в ближайшие дни планирует открыть первый кластер переговоров о членстве.

Успешные удары по оборонной и нефтяной инфраструктуре России

Украинские силы продолжают методически уничтожать объекты, критически важные для военной машины РФ:

Удар по заводу в Чебоксарах: 10 июня было атаковано оборонное предприятие «ВНИИР-Прогресс», где возник пожар. Завод специализируется на производстве антенн «Комета», которые защищают российские дроны-камикадзе Shahed, ракеты «Искандер-М», «Калибр» и управляемые авиабомбы от средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, предприятие выпускает спутниковые приемники для систем навигации ГЛОНАСС и GPS.

Разрушение на нефтебазе «Грушова»: Спутниковые снимки подтвердили масштабные последствия атак 25 мая и 8 июня на нефтебазу под Новороссийском. В результате ударов повреждено или разрушено от 10 до 15 резервуаров с горючим. Этот объект является одной из самых больших баз перевалки нефти на Кавказе и частью стратегического комплекса «Шесхарис».

Морская мощь: масштабная помощь от Норвегии

Норвегия объявила о выделении примерно 110 млн евро (1,2 млрд норвежских крон) на разработку и закупку морских дронов для нужд Украины. Финансирование осуществляется в рамках программы поддержки имени Нансена.

Проектом предусматривается совместное производство беспилотных систем украинскими и норвежскими предприятиями. До конца 2024 года планируется поставить 200 морской беспилотный катер. Такие дроны, оборудованные системами наблюдения и вооружением, играют решающую роль в обеспечении безопасности Черноморского морского коридора. В 2026 году Норвегия планирует направить более 1,5 млрд долларов на закупку вооружения для Украины.

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