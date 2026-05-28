Ключевые моменты:

На ремонт пяти важных государственных дорог выделили почти 1,68 млрд гривен.

Дороги полностью перекрывать не планируют — пока на одной полосе меняют асфальт, машины будут ехать по другой.

Аукционы по выбору подрядчиков пройдут уже 10–11 июня.

Ремонт дорог в Одесской области: какие трассы обновят в 2026 году

Служба восстановления инфраструктуры региона через систему Prozorro ищет тех, кто приведет в порядок главные магистрали области. На текущий ремонт дорог государственного значения планируют потратить 1,68 млрд гривен. Это один из самых крупных пакетов дорожных закупок за последнее время. Состояние многих дорог чиновники открыто называют «ужасным», поэтому затягивать с работами не стали.

Больше всего работы запланировано на международной трассе М-14 (Одесса — Мелитополь — Новоазовск). На одном из участков собираются «срезать» более 240 тысяч квадратных метров старого покрытия, уложить новый слой асфальта толщиной 6 см и заменить два километра отбойников.

Серьезное обновление ждет и трассу М-28, которая ведет из Одессы в Пивденный. Там планируют восстановить 98 тысяч квадратных метров покрытия. Также дорожники возьмутся за:

Объездную дорогу Одессы (обновят около 60 тысяч «квадратов» полотна);

Трассу М-16 на Кучурган (граница с Молдовой);

Дорогу Р-55 в сторону Вознесенска.

Аукционы по выбору подрядчиков должны пройти 10–11 июня.

Напомним, в Украине досрочно завершили основные ремонтные работы на международных дорогах, в том числе на направлениях, обеспечивающих сообщение с Одесской и Одессой.

