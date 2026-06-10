Ключевые моменты:

В результате атаки в Приморском районе Одессы повреждены два жилых дома.

В многоэтажке полностью выгорела квартира на 5 этаже, пострадала 46-летняя женщина и двое детей.

В другом доме повреждена квартира на 11-м этаже, фасад и остекление.

Что известно о последствиях атаки на Одессу

Глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что в результате вражеской атаки в Приморском районе Одессы зафиксировано повреждение двух жилых домов. В частности, в одном из них дотла выгорела квартира на 5 этаже. Пожар оперативно ликвидировали работники ГСЧС. В результате пострадала 46-летняя женщина. Ее госпитализировали и оказывают необходимую помощь. По уточненной информации, кроме женщины, пострадали еще двое детей 2016 и 2017 годов рождения. У детей диагностирована острая реакция на стресс.

Он добавил, что по другому адресу на 11 этаже повреждено имущество жителей, остекление и фасад дома. На местах происшествия работают представители городских властей, спасатели, коммунальные службы и районная администрация.

Напомним, 9 июня юг Одесской области оказался под атакой ударных беспилотников. В результате удара поврежден частный жилой дом, возник пожар.

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